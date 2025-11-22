Pronostico Cremonese-Roma: contro le neopromosse non c’è storia

Cremonese-Roma è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il bilancio dei primi tre mesi di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma non può che essere positivo. Nonostante tre sconfitte, i giallorossi sono arrivati alla terza sosta stagionale per le nazionali da primi in classifica, a braccetto con l’Inter e davanti a squadre sulla carta più attrezzate come Napoli, Milan e Juve. Sbalorditivi soprattutto i numeri difensivi dei capitolini, che in 11 partite hanno incassato a malapena 5 gol e fatto registrare ben sei clean sheet.

Se l’attacco è momentaneamente in affanno (il meno prolifico tra le prime 10), ci sta pensando la difesa a tenere la Roma così in alto: contro l’Udinese, due settimane fa, gli uomini di Gasperini sono tornati a tenere la porta inviolata (2-0), com’era avvenuto qualche giorno prima in Europa League nella trasferta di Glasgow con i Rangers.

Tra i punti di forza di Mancini e compagni non bisogna sottovalutare neppure l’ottimo rendimento in trasferta: in questo campionato nessuno ha conquistato più punti fuori casa e, considerando l’intero anno solare, solo il Bayern Monaco ha una media punti più alta (2,33) nei match giocati lontano dai propri tifosi.

Si può parlare di scudetto? Forse è presto ma se dovessero iniziare a sbloccarsi anche gli attaccanti la Roma potrebbe diventare una contender credibilissima. Per restare in vetta sarà fondamentale continuare a non sbagliare le sfide con le piccole. La Cremonese, ad esempio, che ad ogni modo finora non ha avuto un rendimento da “piccola”, avendo totalizzato la bellezza di 14 punti nelle prime 11 giornate. I grigiorossi sono un po’ calati nell’ultimo periodo (2 sconfitte consecutive con Juventus e Pisa) ma la loro posizione di classifica, per ora, consente di dormire sonni tranquilli. Durante la sosta Davide Nicola, allenatore dei lombardi, ha ritrovato Pezzella e Sanabria ma la lista degli infortunati rimane lunga (Collocolo, Faye, Zerbin e Grassi). Dall’altro lato, Gasperini non recupera Dybala, che rientrerà con il Napoli: sta meglio invece Ferguson, che dovrebbe partire titolare allo “Zini”.

Il pronostico

La Roma ha vinto 12 delle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in massima serie, segnando 27 gol totali e tenendo 9 volte la porta inviolata. I giallorossi dovrebbero prendersi i tre punti anche nella sfida di Cremona contro una formazione che sembra aver perso lo smalto delle prime giornate. Non è da escludere un altro clean sheet da parte degli uomini di Gasperini, una sicurezza da questo punto di vista.

Le probabili formazioni di Cremonese-Roma

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1