Pronostico Betis-Girona: c’è la seconda di fila

Betis-Girona è una gara della tredicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Arriverà la seconda vittoria di fila, contro il Girona, per il Betis. Che già verso la fine della passata stagione, in trasferta, era riuscito ad avere la meglio su questa squadra che ormai da due anni a questa parte, dopo un’annata che tutti ricordiamo davvero fantastica, lotta per rimanere nella Liga.

Oltre al fatto che già la classifica ci rimanda indietro una partita che per la squadra di Pellegrini dovrebbe essere agevole (i padroni di casa sono in alto, gli ospiti, invece sarebbero retrocessi al momento per via della differenza reti) c’è da sottolineare quello che è il cammino esterno della formazione ospite, ovviamente: nessuna vittoria è arrivata nel corso di questa annata e anche contro squadra decisamente alla portata – almeno sulla carta – sono arrivate delle sconfitte. Il fatto che si gioca in uno stadio diverso non toglie nulla alla questione. Il Betis, che ha fatto tre vittorie in casa nelle ultime quattro e ha perso tra le mura amiche solo contro l’Atletico in questo arco di tempo, ha una rosa decisamente migliore che va soprattutto ad una velocità diversa rispetto a quella del Girona.

A concludere l’opera, nelle gare che il Betis ha giocato in casa contro questa squadra, è arrivata una sola sconfitta, nel 2010, quando entrambe erano in Segunda Division. Insomma, tutto lascia presagire a quello che vi diremo nel nostro pronostico anche se ormai avrete capito in quale direzione va la nostra idea.

Come vedere Betis-Girona in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Girona, gara valida per la tredicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.68 su Goldbet e Lottomatica e 1.63 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non è assolutamente da escludere almeno un gol del Girona. Però questo nel risultato finale conterà poco. La vittoria se la prenderà il Betis che rimarrà in alto in classifica.

Le probabili formazioni di Betis-Girona

BETIS (4-2-3-1): Alvaro Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Gomez; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Ezzalzouli; Cucho Hernandez.

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Martinez, Vitor Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Martin, Witsel, Ounahi, Gil; Vanat.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1