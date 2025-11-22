Pronostici Fiorentina-Juventus: la doppia ammoniti

Fiorentina-Juventus, le due scelte sui possibili ammoniti della gara del Franchi: ecco tutte le dritte

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus, appuntamento di cruciale importanza sia per i Viola che per i bianconeri, a caccia di punti pesanti con cui risalire le rispettive posizioni in classifica.

Vista la rivalità tra le due squadre, è lecito attendersi una partita piuttosto nervosa caratterizzata da non poche interruzioni di gioco. Visto il peso offensivo a disposizione di D’Aversa e Spalletti, la zona nevralgica del campo fungerà da vero e proprio spartitraffico. Una selva di gambe da cui potrebbero scaturire non pochi interventi al limite.

Tra le file Viola, ad esempio, uno dei candidati più papabili a finire sul taccuino di Doveri è Nicolussi Caviglia. L’ex play maker bianconero ricoprire infatti un doppio ruolo molto importante: oltre a quello di regista, il jolly Viola è di fatto anche il principale interditore dello scacchiere gigliato dovendo “smistare” molto traffico a centrocampo.

Fiorentina-Juventus, i pronostici sugli ammoniti: Nicolussi Caviglia e non solo

Un dato in particolare corrobora questo status quo: i 12 tackles in scivolata da lui effettuati hanno infatti portato già a due gialli, bottino tutt’altro che trascurabile se si considerano i soli 571 messi a referto.

Un discorso sostanzialmente analogo può essere poi fatto anche per Locatelli. Parso lontano dal top della forma contro la Norvegia, il regista della Juve fatica quando è chiamato a tenere alto i ritmi nella riaggressione immediata sui portatori di palla avversari.

Contro una mediana comunque tecnica e mediana come quella della Fiorentina, non è escluso che l‘ex Sassuolo possa trovarsi in una zona di limbo, chiamato a scelte immediate che dovrebbero costargli almeno un’ammonizione.

Nicolussi Caviglia e Locatelli ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 15,21 su Goldbet.