I pronostici di sabato 22 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 22 novembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

Il campionato di Serie A riparte con una grande classica come Fiorentina-Juventus in cui dopo tre mesi di campionato nessuna delle due avrebbe voluto e forse anche immaginato di essere dove si trova in questo momento. La Fiorentina, costruita per alzare la famosa asticella e puntare ad una tra Europa o Champions League si ritrova clamorosamente all’ultimo posto in classifica, ancora a secco di vittorie. La Juventus, invece, è soltanto sesta, dietro alle altre big del campionato, e dopo il pari nel derby con il Torino è scivolata a -5 dalla vetta, occupata da Inter e Roma.

Non è un caso che sia viola che bianconeri qualche settimana siano stati costretti ad accartocciare i rispettivi progetti e ad affidarsi a due nuovi allenatori: la Fiorentina ha scelto un motivatore come Paolo Vanoli; la Vecchia Signora ha dato il benservito a Igor Tudor consegnando la squadra ad un tecnico esperto come Luciano Spalletti, chiamato a valorizzare una rosa da quasi 600 milioni di euro.

La Fiorentina quest’anno è stata un disastro proprio al “Franchi”, dove ha conquistato un solo punto in 5 partite (peggior rendimento interno). I bookmaker però non si sbilanciano nonostante il momentaccio della Viola: questa è una sfida che a Firenze sentono tantissimo, quasi come un derby, ed il fatto che Vanoli abbia potuto lavorare due settimane con la squadra grazie alla sosta sono degli elementi che invitano alla cautela. Ci aspettiamo una Viola più attenta in difesa e per una Juventus che sta facendo fatica a fare gol questo potrebbe essere un problema. Il secondo tempo potrebbe essere più prolifico rispetto al primo (del resto, nessuna squadra ha segnato meno gol della Fiorentina nella prima frazione di gioco, a malapena tre).

I pronostici sulle altre partite

La sosta è capitata sicuramente nel momento più opportuno per un Napoli che sembra aver smarrito la serenità che lo caratterizzava nelle prime giornate di campionato. Como, Eintracht Francoforte e Bologna: nelle ultime tre partite disputate tra Serie A e Champions League gli azzurri non hanno ottenuto neanche una vittoria – neppure un gol segnato – e la sconfitta patita nel capoluogo emiliano (2-0) non ha fatto altro che acuire i malumori.

Serve una reazione importante, a cominciare dalla sfida con l’Atalanta: i campioni d’Italia, pur avendo conquistato appena un punto nelle ultime due giornate, sono a sole due lunghezze dalla coppia di testa, composta da Inter e Roma. Si conta sul fattore Maradona: nel suo stadio il Napoli è imbattuta da 16 partite in Serie A e dallo scorso dicembre è l’unica squadra a non aver perso un match interno tra i cinque principali campionati europei.

Pronostici: la scelta del Veggente

• TEMPO CON + GOL: SECONDO in Fiorentina-Juventus, Serie A, ore 18:00

Vincenti

CHELSEA (in Burnley-Chelsea, Premier League, ore 13:30)

(in Burnley-Chelsea, ore 13:30) BAYERN MONACO (in Bayern Monaco-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

(in Bayern Monaco-Friburgo, ore 15:30 BARCELLONA (in Barcellona-Athletic Bilbao, Liga, ore 16:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liverpool-Nottingham Forest , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Newcastle United-Manchester City , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Rennes-Monaco , Ligue 1, ore 19:00

, Ligue 1, ore 19:00 Borussia Dortmund-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Napoli-Atalanta , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Lens-Strasburgo, Ligue 1, ore 17:00

Comparazione quota totale (gol + over): 11.44 GOLDBET ; 10.67 SNAI; 11.44 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 0-1 CASA + MULTIGOL 2-4 OSPITE in Udinese-Bologna, Serie A, ore 15:00