Pronostico Villarreal-Maiorca: la lotta Champions rimane aperta

Villarreal-Maiorca è una gara della tredicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Ventisei punti in dodici partite, a cinque punti dal Real Madrid capolista e a soli due dal Barcellona che insegue i Blancos, sono un enorme bottino per il Villarreal. Che sta facendo evidentemente benissimo in campionato ma anche in Champions League, fino al momento, si è tolto un buon numero di soddisfazioni.

La formazione di Valverde torna a giocare in casa dove non ha mai perso in campionato – solo il City ha portato via l’intero malloppo – ospitando un Maiorca che è poco fuori dalla zona rossa della graduatoria con dodici punti. Gli ospiti, se non segna Muriqi – la media della squadra è di un gol a partita – non riescono a rendersi pericolosi e c’è da dire il kosovaro non si tira indietro quando c’è da segnare. Ma non può di certo tirare sempre la carretta. I numeri, quindi, sono quelli che sono. E i numeri indicano una squadra, quella padrona di casa, che ce li ha tutti a proprio favore. E che vincerà questa partita.

Come vedere Villarreal-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Maiorca, gara valida per la tredicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Villarreal è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica e 1.80 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

Villarreal vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive. E i padroni di casa rimarranno terzi in classifica almeno per un’altra settimana.

Le probabili formazioni di Villarreal-Maiorca

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Cardona; Pepe, Comesana, Parejo, Moleiro; Moreno, Mikautadze.

MAIORCA (4-2-3-1): Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Samu Costa; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1