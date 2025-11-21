Pronostico Osasuna-Real Sociedad: arriva il settimo di fila

Osasuna-Real Sociedad è una gara della tredicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

L’avvio di stagione della Real Sociedad era stato assai complicato tant’è che si è parlato di un possibile avvicendamento in panchina. La società però ha tenuto duro nel momento in cui c’è stata la massima pressione e adesso sta raccogliendo i frutti di una decisione logica.

Sono sei i risultati utili di fila degli ospiti che stanno lentamente cominciando a risalire la classifica occupando posti più consoni a quello che è il valore della squadra. E c’è stato anche il sorpasso rispetto ad un Osasuna che invece al momento vive un periodo delicato con una sola vittoria – in coppa – nelle ultime cinque uscite e con quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime sei gare giocate. Una situazione davvero difficile ma la sosta, forse, è arrivata nel momento migliore.

Pensare però che l’Osasuna visto negli ultimi mesi possa riuscire a piazzare il colpo grosso alla ripresa del campionato ci pare abbastanza complicato se non impossibile. Anzi, è impossibile. In generale la Real Sociedad ha una rosa migliore non solo sotto l’aspetto tecnico, che poi è la cosa più importante, ma anche sotto il profilo caratteriale. E siccome parliamo, adesso, di una squadra che è in fiducia, ci aspettiamo che gli ospiti possano riuscire a piazzare il settimo risultato utile di fila.

Come vedere Osasuna-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Osasuna-Real Sociedad, gara valida per la tredicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 2.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica e 1.85 su Snai.

Il pronostico

Una cosa è certa: la Real Sociedad non perderà questa partita e quindi anche la doppia esterna potrebbe andare bene come quota. Quelli che non si accontentano, comunque, potrebbero rischiare sulla vittoria ospite. Per quello che vi abbiamo detto prima ci pare senza dubbio la cosa più probabile.

Le probabili formazioni di Osasuna-Real Sociedad

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Bretones; Gomez, Munoz; Munoz, Garcia, Barja; G. Garcia.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Arambarru, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotaxategi; Kubo, Mendez, Soler, Guedes; Oyazarbal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2