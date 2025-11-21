Pronostico Newcastle-Manchester City, favoriti ma non troppo: in casa ko solo con le big

Newcastle-Manchester City è una partita valida per la dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due settimane fa il Manchester City ha fatto la voce grossa stravincendo lo scontro diretto con il Liverpool, schiantato 3-0 all’Etihad Stadium, e dimostrando di meritare lo status di anti-Arsenal. Al momento, infatti, solo la squadra di Pep Guardiola, seconda a -4 dalla vetta, impedisce ai Gunners di andare in fuga.

Il City è stato sicuramente meno continuo rispetto ai londinesi ma è l’unico che si avvicina ai numeri fatti registrare dagli uomini di Mikel Arteta. I Cityzens vantano il miglior attacco del campionato – in questa speciale classifica superano anche l’Arsenal, che ha segnato tre gol in meno, 23 contro 20 – e per quanto riguarda le reti subite sono una delle tre squadre a non aver ancora raggiunto la doppia cifra. Il fattore Haaland sta incidendo tantissimo: il fromboliere norvegese, trascinatore indiscusso anche con la sua nazionale, è già a quota 14 gol in 11 partite di Premier League. Tutto o quasi, insomma, sembra procedere a gonfie vele. Guardiola si augura che la sosta non abbia fatto perdere ritmo ai suoi, che prima della pausa venivano da quattro vittorie consecutive tra League Cup, Premier League e Champions League.

Il City sarà di scena a Newcastle, su un campo sempre complicato da espugnare come St James’ Park. I Magpies, tuttavia, sembrano i lontani parenti di quelli dello scorso anno. Hanno soltanto 12 punti in classifica, due in più rispetto alla terzultima, ed hanno già incassato 5 sconfitte. Niente a che vedere, dunque, con la squadra che nella passata stagione frequentava costantemente le zone alte della graduatoria.

Insufficiente soprattutto il rendimento in trasferta, dove i bianconeri di Eddie Howe non hanno ancora vinto. In casa, invece, è tutta un’altra musica: le uniche sconfitte in campionato davanti al proprio pubblico sono arrivare con due corazzate come Liverpool e Arsenal.

L’altro problema che sta caratterizzando la stagione del Newcastle sono gli infortuni: infermeria piena anche in vista della sfida con il City, visto che mancheranno Wissa, Livramento, lo squalificato Burn e sono in forte dubbio anche Pope e Gordon.

Il pronostico

Favorito, ovviamente, il City. Che prima della sosta per le nazionali aveva dato la sensazione di essere tornato la schiacciasassi degli anni precedenti. La pausa però potrebbe non aver giocato a favore dei Cityzens, che a St James’ Park avranno a che fare con una squadra che vuole voltare pagina dopo alcune prestazioni deludenti, ma che soprattutto è decisamente più insidiosa tra le mura amiche. Fiducia agli uomini di Guardiola in un match che si preannuncia più equilibrato del previsto: il Newcastle dovrebbe segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Newcastle-Manchester City

NEWCASTLE (4-1-4-1): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Nico Gonzalez; Cherki, Foden, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2