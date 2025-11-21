Pronostico Barcellona-Athletic Bilbao: ritorno con vittoria al Camp Nou

Barcellona-Athletic Bilbao è una gara della tredicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

La notizia più importante di questa partita è sicuramente il fatto che dopo due anno il Barcellona tornerà a giocare al Camp Nou che finalmente è stato ristrutturato. Non ci sarà il massimo della capienza, ma sicuramente è già una cosa.

E come bagnare nel migliore dei modi questo ritorno dentro uno degli stadi più affascinanti del Mondo? Con una vittoria, ovviamente. I tre punti di distacco in classifica dal Real Madrid – ad un certo punto erano cinque – permettono alla squadra di Flick, ovviamente, di pensare ancora a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Un titolo meritato. Ma rispetto alla passata stagione tra i blaugrana ci sono dei grossi problemi difensivi che non vengono risolti. Sì, troppi gol subiti per via di quella voglia di attaccare sempre il pallone e non rinculare mai. Ma il tecnico tedesco stimolato sulla questione ha chiarito che andrà avanti per la propria strada.

Ora, è evidente che il compito del Barcellona è sempre quello di segnare un gol più delle avversarie perché prima o poi una rete la prendi. Figuriamoci se un Bilbao – che davanti ha sicuramente dei calciatori di qualità – non riesca a trovare almeno una rete nel corso dei novanta minuti. Non basterà comunque per tornare a casa con un risultato positivo.

Come vedere Barcellona-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Athletic Bilbao, gara valida per la tredicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.43 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica e 1.67 su Snai.

Il pronostico

Piace di più il segno GOL – per via della quota – rispetto alla vittoria del Barcellona. Magari potrebbe venire fuori la combo perché i catalani si prenderanno sicuramente questi tre punti. Con la solita rete subito, ovvio.

Le probabili formazioni di Barcellona-Athletic Bilbao

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsì, Balde; Bernal, Olmo, Lopez; Ferran Torres, Lewandowski, Rashford.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz De Gallareta; Jaurigezar; Berenguer, Sanchez, N. Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1