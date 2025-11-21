Pronostici Fiorentina-Juventus: marcatore e tiri in porta

Fiorentina-Juventus, i pronostici della gara: possibile marcatore e tiratori dell’incontro, ecco tutte le quote

Sfida tra due squadre in difficoltà, la gara del “Franchi” tra Fiorentina e Juventus rischia di essere un autentico spartiacque sia per i Viola che per i bianconeri. Davanti al proprio pubblico e contro l’eterna rivale, la compagine di Vanoli venderà sicuramente cara la pelle.

D’altro canto gli spunti offerti dagli uomini di Spalletti nelle ultime uscite stagionali non sono di certo passate inosservate. La produzione offensiva della Juventus è sicuramente salita e con essa le possibilità di far male agli avversari con le proprie bocche da fuoco.

A tal proposito, tra i calciatori dai quali il tecnico di Certaldo si aspetta qualcosa di più c’è sicuramente Openda. L’ex Lipsia non è ancora riuscito a gonfiare la rete in questo inizio di stagione nonostante le tante occasioni che è stato in grado di costruirsi. La risalita della Juve passa anche dalle sue giocate: la fiducia di Spalletti potrebbe spingerlo a trovare finalmente la via del gol.

Fiorentina-Juventus, i pronostici del match: raffica di tiratori on fire

Al rientro dall’infortunio, Moise Kean è pronto a partire al centro dell’attacco per riuscire a far male alla sua ex squadra, già punita nella scorsa stagione. I 36 tiri complessivi – dieci dei quali indirizzati nello specchio di porta – sono un bottino da non trascurare.

Il che – aggiunto alle motivazioni che il match in questione suo malgrado tende a calamitare – rende la quota dell’Over 1,5 tiri in porta plus un’occasione assolutamente intrigante.

Infine, non dovrebbero mancare l’appuntamento con il tiro in porta neanche Gudmundsson e Conceiçao, entrambi capaci di crearsi i presupposti per la superiorità numerica con una facilità piuttosto marcata: non è affatto escluso che cerchino (e trovino) la porta avversaria.

Openda marcatore plus; Kean Over 1,5 tiri in porta plus, Gudmundsson e Conceiçao Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 18,43 su Goldbet.