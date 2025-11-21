Pronostici Fiorentina-Juventus: marcatore e tiri in porta

di

Fiorentina-Juventus, i pronostici della gara: possibile marcatore e tiratori dell’incontro, ecco tutte le quote

Sfida tra due squadre in difficoltà, la gara del “Franchi” tra Fiorentina e Juventus rischia di essere un autentico spartiacque sia per i Viola che per i bianconeri. Davanti al proprio pubblico e contro l’eterna rivale, la compagine di Vanoli venderà sicuramente cara la pelle.

Openda in pressing sul suo diretto marcatore
Pronostici Fiorentina-Juventus: marcatore e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it

D’altro canto gli spunti offerti dagli uomini di Spalletti nelle ultime uscite stagionali non sono di certo passate inosservate. La produzione offensiva della Juventus è sicuramente salita e con essa le possibilità di far male agli avversari con le proprie bocche da fuoco.

A tal proposito, tra i calciatori dai quali il tecnico di Certaldo si aspetta qualcosa di più c’è sicuramente Openda. L’ex Lipsia non è ancora riuscito a gonfiare la rete in questo inizio di stagione nonostante le tante occasioni che è stato in grado di costruirsi. La risalita della Juve passa anche dalle sue giocate: la fiducia di Spalletti potrebbe spingerlo a trovare finalmente la via del gol.

Fiorentina-Juventus, i pronostici del match: raffica di tiratori on fire

Al rientro dall’infortunio, Moise Kean è pronto a partire al centro dell’attacco per riuscire a far male alla sua ex squadra, già punita nella scorsa stagione. I 36 tiri complessivi – dieci dei quali indirizzati nello specchio di porta – sono un bottino da non trascurare.

Conceicao contende il pallone a Marusic
Fiorentina-Juventus, i pronostici del match: raffica di tiratori on fire (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Il che – aggiunto alle motivazioni che il match in questione suo malgrado tende a calamitare – rende la quota dell’Over 1,5 tiri in porta plus un’occasione assolutamente intrigante.

Infine, non dovrebbero mancare l’appuntamento con il tiro in porta neanche Gudmundsson e Conceiçao, entrambi capaci di crearsi i presupposti per la superiorità numerica con una facilità piuttosto marcata: non è affatto escluso che cerchino (e trovino) la porta avversaria.

Openda marcatore plus; Kean Over 1,5 tiri in porta plus, Gudmundsson e Conceiçao Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 18,43 su Goldbet.

Gestione cookie