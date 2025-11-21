I pronostici di venerdì 21 novembre: Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 21 novembre, ci sono gli anticipi di Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1, in campo anche Saudi Pro League e altri campionati

Capolista per una notte. Sogna il temporaneo sorpasso in vetta il Marsiglia di Roberto De Zerbi, impegnato nell’anticipo di Ligue 1 a Nizza, uno dei tanti derby della Costa Azzurra (non il più sentito in assoluto). Con una vittoria in casa dei rossoneri, i Phocéens scavalcherebbero gli acerrimi rivali del PSG – in questo momento a +2 in classifica – che non scenderanno in campo prima di sabato nela sfida casalinga contro il Le Havre.

Questo Marsiglia ha le carte in regola per fare il colpaccio – l’ultimo risale al 2022 – ma occhio a non sottovalutare troppo un Nizza che ha avuto due settimane di tempo per preparare il derby e che in casa è decisamente più solido. Non sarebbe una sorpresa, insomma, se i rossoneri riuscissero ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara in cui probabilmente segneranno entrambe.

I pronostici sulle altre partite

La vittoria ottenuta all’ultimo respiro in Conference League contro la Fiorentina non ha fatto da sprone per il Mainz, che prima della sosta ha incassato un’altra sconfitta – la settima in questa stagione – nel turno di Bundesliga. A Francoforte contro l’Eintracht i biancorossi sono capitolati dopo aver resistito per circa 80 minuti. Il gol di Doan ha spezzato il sogno degli uomini di Bo Henriksen di uscire imbattuti dal Deutsche Bank Park e di interrompere il digiuno di successi in campionato.

La sosta è forse capitata nel momento giusto per una squadra in difficoltà come il Mainz. Ma è difficile, francamente, non stare dalla parte di un Hoffenheim che sta volando e che per la prima volta dopo 5 anni potrebbe tornare con i tre punti in tasca dalla Mewa Arena. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Valencia-Levante, Liga, ore 21:00

Vincenti

AL ITTIHAD (in Al Ittihad-Al Riyadh, Saudi Pro League, ore 14:45)

(in Al Ittihad-Al Riyadh, ore 14:45) BODO GLIMT (in KFUM-Bodo Glimt, Eliteserien, ore 19:00)

(in KFUM-Bodo Glimt, ore 19:00) CATANZARO O PAREGGIO (in Catanzaro-Pescara, Serie B, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hertha BSC-Eintracht Braunschweig , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 TOP Oss-RKC Waalwijk , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 De Graafschap-Helmond Sport, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

VVV-Venlo-Willem II , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Mainz-Hoffenheim , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Nizza-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1 + MULTIGOL 1-3 in Catanzaro-Pescara, Serie B, ore 20:30