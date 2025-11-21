I pronostici del weekend (22-23 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, undicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Dopo la sosta forzata per le nazionali, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: PSG, Liverpool e Arsenal.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Lipsia-Werder Brema e Bayern Monaco-Friburgo di Bundesliga, Feyenoord-NEC di Eredivisie, Barcellona-Athletic Bilbao di Liga e Lens-Strasburgo di Ligue 1.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Borussia Dortmund-Stoccarda di Bundesliga, Newcastle-Manchester City e Brighton-Brentford di Premier League, Inter-Milan di Serie A e Rennes-Monaco di Ligue 1.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Lipsia-Werder Brema, Bundesliga, domenica 15:30

• Bayern Monaco-Friburgo, Premier League, sabato 15:30

• Feyenoord-NEC, Eredivisie, domenica 14:30

• Barcellona-Athletic Bilbao, Liga, sabato 16:15

• Lens-Strasburgo, Ligue 1, sabato 17:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• PSG (in PSG-Le Havre, Ligue 1, sabato 21:05)

• Liverpool (in Liverpool-Nottingham Forest, Premier League, sabato 16:00)

• Crystal Palace o pareggio (in Wolverhampton-Crystal Palace, Premier League, sabato 16:00)

• Villarreal (in Villarreal-Maiorca, Liga, sabato 21:00)

• Arsenal (in Arsenal-Tottenham, Premier League, domenica 17:30)

Comparazione quota totale (gol + over): 58.39 GOLDBET ; 56.53 SNAI; 58.39 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

• Borussia Dortmund-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30

• Newcastle-Manchester City, Premier League, domenica 17:30

• Brighton-Brentford, Premier League, sabato 13:30

• Inter-Milan, Serie A, domenica 20:45

• Rennes-Monaco, Ligue 1, sabato 19:00