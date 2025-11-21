I pronostici del weekend (22-23 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, undicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Dopo la sosta forzata per le nazionali, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: PSG, Liverpool e Arsenal.

I pronostici del weekend (22-23 novembre): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Lipsia-Werder Brema e Bayern Monaco-Friburgo di Bundesliga, Feyenoord-NEC di Eredivisie, Barcellona-Athletic Bilbao di Liga e Lens-Strasburgo di Ligue 1.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Borussia Dortmund-Stoccarda di Bundesliga, Newcastle-Manchester City e Brighton-Brentford di Premier League, Inter-Milan di Serie A e Rennes-Monaco di Ligue 1.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Lipsia-Werder Brema, Bundesliga, domenica 15:30
Bayern Monaco-Friburgo, Premier League, sabato 15:30
Feyenoord-NEC, Eredivisie, domenica 14:30
Barcellona-Athletic Bilbao, Liga, sabato 16:15
Lens-Strasburgo, Ligue 1, sabato 17:00
Le probabili squadre vincenti: i pronostici

PSG (in PSG-Le Havre, Ligue 1, sabato 21:05)
Liverpool (in Liverpool-Nottingham Forest, Premier League, sabato 16:00)
Crystal Palace o pareggio (in Wolverhampton-Crystal Palace, Premier League, sabato 16:00)
Villarreal (in Villarreal-Maiorca, Liga, sabato 21:00)
Arsenal (in Arsenal-Tottenham, Premier League, domenica 17:30)
Partite da almeno un gol per squadra

Borussia Dortmund-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30
Newcastle-Manchester City, Premier League, domenica 17:30
Brighton-Brentford, Premier League, sabato 13:30
Inter-Milan, Serie A, domenica 20:45
Rennes-Monaco, Ligue 1, sabato 19:00
