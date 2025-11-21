I pronostici del weekend (22-23 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, undicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Dopo la sosta forzata per le nazionali, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: PSG, Liverpool e Arsenal.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Lipsia-Werder Brema e Bayern Monaco-Friburgo di Bundesliga, Feyenoord-NEC di Eredivisie, Barcellona-Athletic Bilbao di Liga e Lens-Strasburgo di Ligue 1.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Borussia Dortmund-Stoccarda di Bundesliga, Newcastle-Manchester City e Brighton-Brentford di Premier League, Inter-Milan di Serie A e Rennes-Monaco di Ligue 1.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Liverpool (in Liverpool-Nottingham Forest, Premier League, sabato 16:00)
• Crystal Palace o pareggio (in Wolverhampton-Crystal Palace, Premier League, sabato 16:00)
• Arsenal (in Arsenal-Tottenham, Premier League, domenica 17:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 58.39 GOLDBET ; 56.53 SNAI; 58.39 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Inter-Milan, Serie A, domenica 20:45
• Rennes-Monaco, Ligue 1, sabato 19:00