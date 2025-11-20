Pronostico Valencia-Levante: si allontanano dalla zona rossa

Valencia-Levante è una gara della tredicesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Ritornano i campionati e l’anticipo della Liga mette in palio dei punti pesantissimi per Valencia e Levante. Due squadre che in classifica non se la passano benissimo. Poco fuori dalla zona rossa i padroni di casa, dentro in tutto e per tutto gli ospiti.

I precedenti sorridono alla formazione di casa, che ha perso l’ultima volta nel 2021 – in trasferta – mentre per il resto ha quasi sempre conquistato i tre punti. Soprattutto quando ha giocato davanti ai propri tifosi. Sì, perché nel corso degli anni, al Mestalla, il Levante non si è mai imposto e quelle poche affermazioni che è riuscito a piazzare le ha fatte, sempre, davanti al proprio pubblico. Prima della sosta il cammino tra queste due formazioni è stato pressoché identico, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite piazzata in Coppa del Re, mentre in campionato erano arrivate esclusivamente delle delusioni.

Il Levante quest’anno ha fatto molto bene in trasferta (una sola sconfitta nelle ultime cinque a Madrid contro l’Atletico) ma è una squadra che non dà sicurezze. O, per meglio dire, fino al momento ne ha date pochissime. Quindi è evidente che il Valencia abbia una grossa occasione in questo match, quella di prendersi un’affermazione importante e allontanarsi dalle zone rischiose della classifica.

Come vedere Valencia-Levante in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Levante, gara valida per la tredicesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il pronostico

Nonostante ci aspettiamo una vittoria del Valencia, il Levante, visti i problemi difensivi dei padroni di casa, una rete la potrebbe fare. In ogni caso i tre punti se li prenderà la squadra del Mestalla.

Le probabili formazioni di Valencia-Levante

VALENCIA (4-4-2): Agirezzabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Guerra, Lopez; Duro, Dajnuma.

LEVANTE (4-4-2): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sanchez; Alvarez, Elgezzabal, Arriaga, Olasagasti; Brugue, Etta Yong.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1