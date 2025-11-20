Pronostico Catanzaro-Pescara: esordio complicato per il nuovo tecnico

Catanzaro-Pescara è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La sconfitta rimediata nell’ultima giornata prima della sosta in casa Pescara è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il club abruzzese ha deciso di dare il benservito a Vincenzo Vivarini, che la scorsa estate era tornato nella sua regione d’origine per aprire un nuovo ciclo con una squadra che era stata appena promossa dalla Serie C. Un matrimonio che però è durato pochissimo. Fatale il rendimento deludente dei biancazzurri, che dopo le prime dodici giornate di campionato giacciono al penultimo posto, con soli 8 punti (una vittoria, cinque pareggi e sei sconfitte).

Due settimane fa il ko all’Adriatico con il Monza (0-2). Al di là del valore dell’avversario affrontato – i brianzoli attualmente sono primi in classifica – ci si aspettava una prestazione più convincente da parte di un Pescara che, soltanto pochi giorni prima, era stato umiliato dal Palermo con un disarmante 5-0. Il sostituto di Vivarini – che dunque non potrà sfidare la sua ex squadra, il Catanzaro – è Giorgio Gorgone, alla sua prima esperienza da allenatore in cadetteria.

Gorgone debutta in B dopo il “miracolo Lucchese”

Lo scorso anno si è messo in luce in Serie C con la Lucchese, portata in salvo nonostante una situazione societaria disastrosa e gli stipendi dei giocatori che venivano pagati a singhiozzo (nel migliore dei casi).

Uno che, insomma, ha dimostrato di saper navigare in cattive acque. Il primo esame del nuovo condottiero del Delfino è il Catanzaro, reduce da una sconfitta in casa dell’Empoli. Per la squadra di Alberto Aquilani un passo indietro rispetto alle tre vittorie consecutive con Palermo, Mantova e Venezia che avevano riportato i giallorossi a ridosso della zona playoff e riaccesso improvvisamente l’entusiasmo nella piazza. In Toscana si è visto un Catanzaro sottotono. I calabresi non hanno saputo approffittare della superiorità numerica (l’Empoli ha giocato in dieci per un tempo intero ma ha vinto comunque 1-0) e sono stati trafitti dal rigore di Shpendi.

Aquilani in difesa dovrà quasi certamente fare a meno di Cassandro (Bettella al suo posto) ma bisognerà valutare anche i due reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, Liberali e Cissè.

Come vedere Catanzaro-Pescara in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Pescara, in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Catanzaro e Pescara anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Catanzaro è quotata invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Il pronostico

Gorgone dovrà intervenire immediatamente sulla difesa, considerando che nessuno finora ha subito meno gol del Pescara (25). Non è da escludere, dunque, che gli abruzzesi cambieranno completamente atteggiamento rispetto alla gestione Vivarini, pensando prima di tutto a non prendere gol. Da valutare il segno “under 2.5” in un match in cui il Catanzaro parte leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Pescara

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Bettella, Antonini, Brighenti; Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, Di Chiara; Iemmello, Cissè.

PESCARA (3-5-1-1): Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Letizia, Valzania, Caligara, Dagasso, Corazza; Meazzi; Di Nardo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0