Pronostici ammoniti: la doppia del venerdì a quota 12

Pronostici ammoniti, due calciatori rischiano di incorrere in sanzioni disciplinari: ecco quali

La ripresa dei campionati garantisce gli spunti sufficienti per andare a caccia di occasioni intriganti con cui provare a far saltare il banco. Le gare in programma – sotto questo punto di vista – offrono chiavi di lettura piuttosto interessanti.

La prima sfida oggetto d’analisi è quella che metterà uno contro l’altra il Nizza e il Marsiglia. Le partite della compagine di De Zerbi, come noto, risultano spesso caratterizzate da diverse interruzioni di gioco perché giocate tendenzialmente su ritmi molto alti.

Del resto le 26 ammonizioni – impreziosita anche da un’espulsione – rimediate fin qui dai rossoneri non possono essere trascurate. Come primo nome tra le file dei padroni di casa risulta piuttosto complicato non considerare il profilo di Vanhoutte, centrocampista polivalente che fa dell’aggressività il suo dato caratteristico.

Con quattro ammonizioni all’attivo e una media di 1,8 falli a match, il belga risulta tra i principali candidati a finire sul taccuino del direttore di gara.

Tre ammoniti prendono quota: la multipla del venerdì

Se il Nizza ha un rapporto particolare con i cartellini, il Marsiglia di certo non scherza. La retroguardia di De Zerbi – ad esempio – può contare su profili abituati ad andare sempre e comunque in anticipo sul diretto marcatore.

Ne è una testimonianza tangibile Balerdi: l’argentino è solito entrare duro con i suoi interventi sia in tackle scivolato che nei contrasti aerei. Ammonito già in tre circostanze in questo momento, il classe ’99 potrebbe far calare il poker.

Vanhoutte e Balerdi ammoniti ultra si trovano a quota 12,48 su Snai.