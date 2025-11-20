I pronostici di giovedì 20 novembre: Brasileirao e Champions League femminile

I pronostici di giovedì 20 novembre, si chiudono il turno infrasettimanale di Brasileirao e la giornata della League Phase di Champions League femminile

Si completa il turno infrasettimanale del Brasileirao con altre quattro partite, tre delle quali con orari non impossibili da seguire anche in Italia (dalle 20 alle 23:30). Nonostante il Fortaleza – che al momento occupa il penultimo posto in classifica – venga da quattro risultati utili di fila (tutti pareggi) e, quindi, stia vivendo un periodo positivo, il Bahia non può minimamente pensare, per quella che è la classifica, di non prendersi questi tre punti.

I padroni di casa sono in gioco per un posto diretto nella Libertadores. Del resto il cammino del Bahia in casa è immacolato, almeno nelle ultime cinque partite con cinque vittorie. E con pochissimi gol subiti, anzi con un solo gol subito. Quindi, per questo, la vittoria interna ci pare il risultato che ha maggiori possibilità di venire fuori.

I pronostici sulle altre partite

In testa per una grossa fetta di campionato, il Cruzeiro ha perso terreno nel momento in cui le partite avevano un valore doppio e, ora, si trova a sette punti dal Flamengo capolista. Le possibilità di rientrare nella corsa al titolo sono ridotte al minimo ma, c’è da dire, che la qualificazione alla prossima Libertadores è in cassaforte. La Juventude, invece, è in piena corsa salvezza, adesso distante solamente quattro punti. Parliamo della seconda peggiore difesa del campionato con 59 gol subiti che, però, grazie a due vittorie di fila (tre negli ultimi cinque incontri) sta cercando di risalire la classifica. I gol non dovrebbero mancare.

Si gioca anche la Champions League femminile con in campo la Roma. Tre sconfitte di fila (l’ultima inaspettata contro il Valerenga in casa) hanno complicato di molto il cammino delle giallorosse. Quella di giovedì sera contro il Leuven è una gara da dentro o fuori.

La Roma è oggettivamente più forte de Leuven, formazione belga che, però, è già riuscita a mettere in cassaforte quattro punti anche se ha avuto un cammino semplice. E la Roma vista nel derby (che recupererà, inoltre, anche Heatley in difesa) è una squadra che può vincere in trasferta

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-4 in Corinthians-Sao Paulo, Brasileirao, ore 23:30

Vincenti

BAHIA (in Bahia-Fortaleza, Brasileirao, ore 22:00)

(in Bahia-Fortaleza, ore 22:00) BARCELLONA (in Chelsea-Barcellona, Champions League femminile , ore 21:00)

(in Chelsea-Barcellona, ore 21:00) ROMA (in Leuven-Roma, Champions League femminile, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hobro-Hvidovre , First Division Danimarca, ore 18:30

, First Division Danimarca, ore 18:30 Chelsea-Barcellona , Champions League femminile, ore 21:00

, Champions League femminile, ore 21:00 Twente-Atletico Madrid, Champions League femminile, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Juventude-Cruzeiro , Brasileirao, ore 20:00

, Brasileirao, ore 20:00 PSG-Bayern Monaco, Champions League femminile, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1 + NO GOL in Ceara-International, Brasileirao, ore 01:30