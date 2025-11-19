Pronostico Santos-Mirassol: Neymar e compagni a caccia di un’altra impresa

Santos-Mirassol è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Domenica scorsa il Santos ha interrotto il lungo digiuno di vittorie nell’impegno sulla carta più complicato, prendendosi lo scalpo del Palmeiras, una delle delle due squadre che si stanno contendendo il titolo insieme al Flamengo. Una prestazione commovente da parte di Neymar e compagni, che hanno messo la museruola all’attacco del Verdao e c’hanno creduto fino alla fine. Nel recupero è arrivato il gol decisivo di Rollheiser (1-0), subentrato pochi minuti prima a Zé Rafael. L’Estadio Caldeira, ovviamente, è venuto giù.

Grazie a questa insperata vittoria il Santos, tornato a riassaporare la gioia dei tre punti dopo quasi un mese, è rimasto fuori dalla zona retrocessione. I tifosi del Peixe però non possono ancora dormire sonni tranquilli: il margine sulla quartultima è ridottissimo e l’incubo di finire nella serie cadetta brasiliana è più concreto che mai.

C’è preoccupazione e lo dimostrano alla perfezione le copiose lacrime sul volto di Neymar a fine partita. Nel turno infrasettimanale il Santos avrà nuovamente la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico ma l’avversario è di quelli da prendere con le pinze: si tratta del Mirassol, la grande sorpresa di questo Brasileirao, che ad una manciata di giornate dalla fine è quarto in classifica, con sei punti di vantaggio sulla quinta. Se il campionato terminase oggi, per intenderci, i gialloverdi sarebbero qualificati alla prossima edizione della Copa Libertadores, senza passare dagli spareggi. Dieci giorni fa anche il Mirassol si è tolto la soddisfazione di battere il Palmeiras (2-1), conquistando la quinta vittoria nelle ultime sette giornate.

Come vedere Santos-Mirassol in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la 34esima giornata del Brasileirao tra Santos e Mirassol, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

La vittoria sul Palmeiras potrebbe aver risollevato il morale del Santos, chiamato a mantenere la categoria con le unghie e con i denti. Con un Neymar in versione trascinatore – l’infortunio sembra essere ormai alle spalle – crediamo che il Peixe possa strappare quantomeno un pareggio con il sorprendente Mirassol in una gara in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Santos-Mirassol

SANTOS (4-3-3): Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Zé Ivaldo, Souza; Arão, Zé Rafael, João Schmidt; Guilherme, Neymar, Barreal.

MIRASSOL (4-3-3): Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel; Negueba, Alesson, Chico da Costa (Cristian).

POSSIBILE RISULTATO: 1-1