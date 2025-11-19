Pronostico Palmeiras-Vitoria: tre punti per non perdere tutto

Palmeiras-Vitoria è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha tre punti in messo rispetto al Flamengo il Palmeiras. Che con due sconfitte di fila ha messo in salita il cammino per la vittoria del campionato. In questa partita contro il Vitoria però – squadra che al momento occupa un posto nella zona retrocessione – dovrebbe arrivare un’affermazione per tenere vivo, in qualche modo, il sogno.

Le due sconfitte sono state pesantissime per il morale dei biancoverdi, una squadra costruita per vincere il campionato e non solo, anche la Coppa Libertadores. Quella se la giocherà nella finale del 29 novembre contro il Flamengo. Manca poco all’ultimo atto di questa manifestazione ma il Palmeiras non può pensare a quella partita lì, deve ad ogni costo cercare una vittoria contro una formazione che appare come un tabù.

Negli ultimi due confronti che infatti ci sono stati tra queste due formazione il Palmeiras non ha mai vinto – una sconfitta e un pareggio – ma parliamo di altre situazioni. Adesso non si può scappare in nessun modo da un’affermazione dei padroni di casa che aggancerebbero in classifica il Flamengo e manterrebbero vivo i discorsi per lo scudetto.

Come vedere Palmeiras-Vitoria in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentatreesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Vitoria, mercoledì alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Palmeiras è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Il pronostico

Palmeiras vincente contro una squadra che sì dovrebbe cercare punti per la salvezza ma che non ha la forza per farlo contro una truppa che punta a vincere tutto. Match da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Vitoria

PALMEIRAS (4-3-3): Carlos Miguel, Khellven, Bruno Fuchs (Gómez), Murilo, Jefté (Piquerez); Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio (Veiga); Felipe Anderson (Vitor Roque), Allan, Flaco López.

VITORIA (5-3-2):Thiago Couto; Erick (Raúl Cáceres), Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira, Matheuzinho; Aitor Cantalapiedra, Renzo López (Renato Kayzer).

POSSIBILE RISULTATO: 2-0