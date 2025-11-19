Pronostico Juventus-Lione, Champions League femminile: poca storia

Juventus-Lione è una partita della quarta giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming

Con nove punti in tre partite giocate fino al momento, e con la sensazione di una squadra che può ancora crescere, il Lione ha mandato dei segnali importanti a tutte le altre pretendenti alla Champions League. Sì, perché la squadra di Giraldez, ex tecnico del Barcellona, è una delle più serie candidate alla vittoria finale.

Non solo investimenti ma anche una mentalità senza dubbio da grande squadra. La Juve, fino al momento, ha fatto benissimo nella massima competizione europea con due vittorie e una sconfitta (arrivata all’ultimo minuto e anche con un gol fantasma) ma sa altrettanto bene che un match del genere è assai complicato, forse troppo complicato per la squadra di Canzi. Che, ovvio, non parte già battuta, ma serviranno moltissimi ingredienti per tirare fuori un risultato positivo.

Massima concentrazione, in primis. Ma soprattutto una buona dose di fortuna. Complicato, come detto. Il Lione è davvero una squadra di altissimo livello che domina in lungo e in largo e che ha una grossa personalità. Per le bianconere (che hanno pure ripreso a vincere in campionato) si prospetta una serata davvero complicata.

Come vedere Juventus-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Lione è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria del Lione è quotata 1.14 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.97 sempre negli stessi bookmaker.

Comparazione quote

la vittoria del Lione è quotata 1.14 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.97 sempre negli stessi bookmaker.

Il pronostico

Lione vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Juventus-Lione

JUVENTUS (3-4-2-1): Peyraud-Magnin; Kullberg, Salvai, Lenzini; Thomas, Schatzer, Godo, Carbonell; Pinto; Cambiaghi, Girelli.

LIONE (4-3-3): Endler; Tarciano, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Shrader; Diani, Hegerberg, Brand.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3