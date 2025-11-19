Pronostico Juventude-Cruzeiro: è la sorpresa di giornata

Juventude-Cruzeiro è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 20:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

In testa per una grossa fetta di campionato, il Cruzeiro ha perso terreno nel momento in cui le partite avevano un valore doppio e, ora, si trova a sette punti dal Flamengo capolista. Le possibilità di rientrare nella corsa al titolo sono ridotte al minimo ma, c’è da dire, che la qualificazione alla prossima Libertadores è in cassaforte.

La Juventude, invece, è in piena corsa salvezza, adesso distante solamente quattro punti. Parliamo della seconda peggiore difesa del campionato con 59 gol subiti che, però, grazie a due vittorie di fila (tre negli ultimi cinque incontri) sta cercando di risalire la classifica. Il momento per i padroni di casa, è evidente, è molto positivo. E non ci stupiremmo per quanto vi abbiamo raccontato prima se questa squadra riuscisse, nuovamente, a piazzare un altro risultato utile.

Non una vittoria, però. Il Cruzeiro comunque non perde dal 27 settembre e ha messo in fila diversi risultati positivi. Ma almeno un pareggio, da questo match, potrebbe davvero venire fuori.

Come vedere Juventude-Cruzeiro in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentaquattresima giornata del Brasileirao Juventude-Cruzeiro, giovedì alle 20:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Occhio al pareggio, perché in questo momento la Juventude ha più motivazioni, vista la classifica, del Cruzeiro. Sicuramente, visti anche i numeri, il match regalerà almeno un gol per squadra. E la quota molto alta è da sfruttare.

Le probabili formazioni di Juventude-Cruzeiro

JUVENTUDE (4-4-1-1): Jandrei; Igor Formiga, Marcelo, Luan Freitas, Ewerthon; Bilu, Jadson, Mandaca, Peixoto; Nene, Taliari.

CRUZEIRO (4-4-2): Cassio; William, Fabricio Bruno, Villalba, Kaiki; Romero, Lucas Silva, Eduardo, Sinisterra; Gabriel Barbosa, Kaio Jorge.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1