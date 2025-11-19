Pronostico Gremio-Vasco da Gama: novembre disastroso e rischio retrocessione

Gremio-Vasco da Gama è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.
Per il Gremio di Mano Menezes finora è stato un novembre “nero”. Due sconfitte e un pareggio per l’Imortal Tricolor nelle prime due settimane del penultimo mese dell’anno: un calo vertiginoso e preoccupante che rischia di far scivolare il club di Porto Alegre in zona retrocessione. Dopo i ko con Corinthians e Cruzeiro, nell’ultima giornata Arthur e compagni non sono andati oltre un pareggio con la penultima in classifica, il Fortaleza, una squadra che sembra avere già un piede e mezzo in cadetteria.
Menezes e i suoi uomini non possono cullarsi sugli allori. Con cinque partite ancora da giocare, il margine sulla quartultima è di soli 5 punti. Vietato scherzare con il fuoco, insomma. Anche perché, da qui al prossimo 7 dicembre, il Gremio dovrà vedersela con avversari tutt’altro che morbidi o privi di obiettivi concreti.
Tutto è ancora possibile
Oltre allo scontro diretto con il Vasco da Gama, altra squadra che ha bisogno di raggiungere quanto prima la quota salvezza, i tre volte campioni del Sudamerica affronteranno Botafogo, Palmeiras – il Verdao è in piena lotta per il titolo con il Flamengo – e Fluminense. Al tempo stesso, però, la classifica molto corta fa sì che con un paio di vittorie il Gremio si ritroverebbe tra le prime 12 e staccherebbe dunque il pass per la prossima Copa Sudamericana.
L’Imortal Tricolor, ad esempio, è a soli due punti dal Vasco, che in questo mese sta rischiando di rovinare quanto di buono fatto tra settembre e ottobre. Il club di Rio de Janeiro, se vogliamo, a novembre è stato ancora più disastroso del Gremio, perdendo tre partite di fila (San Paolo, Botafogo e Juventude) e la serie negativa con ogni probabilità ha fatto sfumare definitivamente la qualificazione alla Copa Libertadores, considerando che il sesto posto adesso dista 10 punti. Sia Vasco che Gremio devono fare i conti con numerose assenze: i bianconeri a Porto Alegre non avranno Cuesta, Gomez, Garre, Jair, Adson e Paulo Henrique; Menezes è senza Villasanti, Balbuena, Rocha, Willian, Braithwaite e l’ex milanista Rodrigo Ely.
Come vedere Gremio-Vasco da Gama in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la trentaquattresima giornata del Brasileirao tra Gremio e Vasco da Gama, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Il pronostico
Si affrontano due squadre che non se la stanno passando affatto bene e proprio per questo non è facile fare previsioni. Ci affidiamo ai precedenti: il Gremio, imbattuto nelle ultime 14 partite casalinghe con il Vasco, dovrebbe ottenere un risultato positivo in una gara da meno di tre gol complessivi.
Le probabili formazioni di Gremio-Vasco da Gama
GREMIO (4-5-1): Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (Wagner Leonardo), Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Cristaldo, Amuzu; Carlos Vinicius.
VASCO DA GAMA (4-5-1): Léo Jardim, Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê), Coutinho, Nuno Moreira, Rayan; Vegetti.