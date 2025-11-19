Pronostico Gremio-Vasco da Gama: novembre disastroso e rischio retrocessione

Gremio-Vasco da Gama è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Per il Gremio di Mano Menezes finora è stato un novembre “nero”. Due sconfitte e un pareggio per l’Imortal Tricolor nelle prime due settimane del penultimo mese dell’anno: un calo vertiginoso e preoccupante che rischia di far scivolare il club di Porto Alegre in zona retrocessione. Dopo i ko con Corinthians e Cruzeiro, nell’ultima giornata Arthur e compagni non sono andati oltre un pareggio con la penultima in classifica, il Fortaleza, una squadra che sembra avere già un piede e mezzo in cadetteria.

Menezes e i suoi uomini non possono cullarsi sugli allori. Con cinque partite ancora da giocare, il margine sulla quartultima è di soli 5 punti. Vietato scherzare con il fuoco, insomma. Anche perché, da qui al prossimo 7 dicembre, il Gremio dovrà vedersela con avversari tutt’altro che morbidi o privi di obiettivi concreti.

Tutto è ancora possibile

Oltre allo scontro diretto con il Vasco da Gama, altra squadra che ha bisogno di raggiungere quanto prima la quota salvezza, i tre volte campioni del Sudamerica affronteranno Botafogo, Palmeiras – il Verdao è in piena lotta per il titolo con il Flamengo – e Fluminense. Al tempo stesso, però, la classifica molto corta fa sì che con un paio di vittorie il Gremio si ritroverebbe tra le prime 12 e staccherebbe dunque il pass per la prossima Copa Sudamericana.

L’Imortal Tricolor, ad esempio, è a soli due punti dal Vasco, che in questo mese sta rischiando di rovinare quanto di buono fatto tra settembre e ottobre. Il club di Rio de Janeiro, se vogliamo, a novembre è stato ancora più disastroso del Gremio, perdendo tre partite di fila (San Paolo, Botafogo e Juventude) e la serie negativa con ogni probabilità ha fatto sfumare definitivamente la qualificazione alla Copa Libertadores, considerando che il sesto posto adesso dista 10 punti. Sia Vasco che Gremio devono fare i conti con numerose assenze: i bianconeri a Porto Alegre non avranno Cuesta, Gomez, Garre, Jair, Adson e Paulo Henrique; Menezes è senza Villasanti, Balbuena, Rocha, Willian, Braithwaite e l’ex milanista Rodrigo Ely.

Come vedere Gremio-Vasco da Gama in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentaquattresima giornata del Brasileirao tra Gremio e Vasco da Gama, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Si affrontano due squadre che non se la stanno passando affatto bene e proprio per questo non è facile fare previsioni. Ci affidiamo ai precedenti: il Gremio, imbattuto nelle ultime 14 partite casalinghe con il Vasco, dovrebbe ottenere un risultato positivo in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Gremio-Vasco da Gama

GREMIO (4-5-1): Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (Wagner Leonardo), Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Cristaldo, Amuzu; Carlos Vinicius.

VASCO DA GAMA (4-5-1): Léo Jardim, Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê), Coutinho, Nuno Moreira, Rayan; Vegetti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1