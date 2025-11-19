Pronostico Fluminense-Flamengo: derby insidioso per la capolista

Fluminense-Flamengo è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Tra gli ostacoli da superare in una corsa al titolo che diventa man mano sempre più avvincente, per il Flamengo, ci sono anche i rivali cittadini del Fluminense. In questo turno infrasettimanale la nuova capolista del Brasileirao, tornata davanti al Palmeiras dopo i risultati dell’ultima giornata, sarà impegnata nel bollente derby di Rio de Janeiro, meglio conosciuto da queste parti con la caratteristica denominazione Fla-Flu.

Il Flamengo giocherà nel suo stadio, il Maracanà, ma stavolta addobbato con i colori dei padroni di casa, quelli del Tricolor Carioca (le due squadre condividono lo stesso impianto). Iniziamo col dire che il Fluminense, pur essendo da tempo fuori dai giochi per il titolo – la vetta è distante 20 punti a poche giornate dalla fine – difficilmente sarà in vena di regali: c’è una qualificazione alla Copa Libertadores da conquistare, obiettivo che è diventato decisamente più realistico dopo ciò che è accaduto nel fine settimana. Settima in classifica, la squadra di Luis Zubeldia punta ad arrivare almeno quinta o sesta per garantirsi l’accesso ai playoff di qualificazione alla competizione sudamericana più prestigiosa: Bahia e Botafogo, le due che in questo momento la precedono, sono lì a due passi; a +1 gli uomini di Davide Ancelotti e a +2 il club di Salvador, quello sui cui il Fluminense farà verosimilmente la corsa.

Settimane roventi per il Flamengo

Nel weekend, dicevamo, Thiago Silva e compagni non sono scesi in campo. L’ultima partita è quella giocata dieci giorni fa (pareggio a reti bianche con il Cruzeiro).

Per quanto riguarda il Flamengo, invece, sabato è arrivata la seconda vittoria di fila, nonché il quarto risultato utile di fila, contro lo Sport Recife, travolto 5-1 dopo essere rimasto in nove uomini. Due successi di platino, dal momento che grazie a questa doppia affermazione i rossoneri di Filipe Luis hanno effettuato il controsorpasso sul Palmeiras, reduce da due sconfitte consecutive e scivolato a -3. Sono indubbiamente settimane roventi per i due principali club brasiliani, che nel giro di pochi giorni si contenderanno il titolo nazionale e la Copa Libertadores (il 29 novembre è in calendario la finalissima di Lima).

Filipe Luis ritrova un pilastro come De Arrascaeta, di ritorno dalla squalifica, ma deve fare i conti con assenze importanti. Da Jorginho, infortunato, ai vari Pedro, Allan, Leo Ortiz, oltre agli ex juventini Danilo e Alex Sandro, impegnati con la nazionale brasiliana.

Come vedere Fluminense-Flamengo in diretta tv e in streaming

La sfida della trentaquattresima giornata del Brasileirao tra Fluminense e Flamengo, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Negli ultimi 13 derby il Fluminense è riuscito a spuntarla solamente una volta sui rivali cittadini, numeri che ci raccontano di come sia complicato per il Tricolor Carioca ribaltare i pronostici contro i cugini. Si profila in ogni caso una stracittadina caldissima, in cui la tensione, come spesso accade da queste parti, si taglierà a fette. Non ci aspettiamo una gara spettacolare, anche perché il Fluminense segna con il contagocce (secondo attacco meno prolifico tra le prime 10). Si può dare fiducia al Flamengo – la squadra che finora ha segnato di più nel Brasileirao, ben 69 gol – favorito nonostante le numerose assenze.

Le probabili formazioni di Fluminense-Flamengo

FLUMINENSE (4-3-3): Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Serna, Canobbio, Everaldo.

FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Emerson Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl (Jorginho), Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique, Lino.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1