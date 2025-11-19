Pronostico Corinthians-Sao Paulo: il sogno è l’aggancio

Corinthians-Sao Paulo è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Negli ultimi otto incroci il Sao Paulo, contro il Corinthians, ha vinto la bellezza di sette volte e pareggiato una sola. Un cammino che mette in evidenza un fatto: per i padroni di casa, la formazione ospite, è un vero e proprio tabù.

Il cammino, fino al momento, è stato molto simile e, in classifica, i tre punti che adesso fanno la differenza sono arrivati nelle ultime settimane: il Corinthians ha perso due partite di fila mentre il Sao Paulo almeno un pareggio lo ha portato a casa. Il sogno, per Depay e compagni (l’olandese nonostante sia rientrato solamente da poche ore dopo gli impegni con la nazionale dovrebbe partire comunque titolare) è quello di un aggancio in classifica che, permetterebbe, anche di guardare con molto interesse alle partite finali di questo campionato. Vorrebbe dire, infatti, avere anche la possibilità di potersi prendere una qualificazione alla prossima Libertadores. Compito molto difficile, arduo, ma nemmeno troppo impossibile.

E infine, ed è anche giusto ribadirlo, per quella che è la legge dei grandi numeri, prima o poi il Corinthians una partita contro il Sao Paulo la deve pur vincere. E questo ci sembra il momento adatto affinché questo possa succedere.

Come vedere Corinthians-Sao Paulo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentaquattresima giornata del Brasileirao Corinthians-Sao Paulo, giovedì alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Corinthians è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Il pronostico

Ci sta, per quello che vi abbiamo raccontato, una vittoria dei padroni di casa dentro una gara sicuramente da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Corinthians-Sao Paulo

CORINTHIANS (4-4-2): Felipe Longo; Matheuzinho, Joao Pedro, Gustavo, Matheus; Maycon, Breno Bidon, Carrillo, Dieguinho; Yuri Alberto, Depay.

SAO PAULO (3-4-1-2): Rafael; Franco, Robert, Sabino; Maik, Bodabilla, Luiz Gustavo, Diaz; Lucas Moura; Luciano, Ferreira.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0