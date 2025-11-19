Pronostico Ceará-Internacional: blindato il posto nelle coppe

Ceara-Internacional è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il momento di forma che stanno vivendo queste due formazioni ci aiuta anche nel pronostico di questa partita. Ma non solo, c’è pure una classifica che parla chiaramente e motivazioni che sono opposte.

Il Ceara padrone di casa si presenta a questo appuntamento dopo tre risultati utili di fila. Quindi parliamo di una formazione che oggettivamente sta bene e che viene, soprattutto, dalla stupenda vittoria esterna sul difficile campo del Corinthians. Gli ospiti, invece – che si trovano due punti sopra la zona retrocessione dentro un gruppo che lotterà fino alla fine per mantenere la categoria – non assaporano il dolce gusto di una vittoria da moltissimo tempo, per essere precisi da un mese esatto contro lo Sport Recife. Insomma, troppo e, nelle successive cinque gare disputate sono arrivati due pareggi e tre sconfitte. Evidente che gli ospiti non se la passino per niente bene e il Ceare ne può assolutamente approfittare per riuscire nel colpo. E riuscire, soprattutto, a blindare un posto nella Coppa Sudamericana. Sì, perché tre punti regalerebbero a questa squadra quasi l’assoluta certezza di poter rientrare.

Come vedere Ceara-Internacional in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentaquattresima giornata del Brasileirao Ceara-Internacional, venerdì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Ceara è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

Vittoria del Ceara, in una gara molto tattica (e che potrebbe regalare anche molti cartellini). Tre punti fondamentali per un piazzamento nelle coppe della prossima stagione.

Le probabili formazioni di Ceara-Internacional

CEARA (4-2-3-1): Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, William, Ramos; Diego, Zanocelo; Matheus Bahia, Lucas Mugni, Galeano; Pedro Henrique.

INTERNACIONAL (4-4-2): Ivan; Bruno Gomes, Vitao, Mercado, Bernabei; Maia, Otavio, Patrick, Vitinho; Borre, Carbonero.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0