Pronostico Bahia-Fortaleza: vittoria per la Libertadores

Bahia-Fortaleza è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 22:00: tv, probabili formazioni, pronostico.
Nonostante il Fortaleza – che al momento occupa il penultimo posto in classifica – venga da quattro risultati utili di fila (tutti pareggi) e, quindi, sta vivendo un periodo positivo, il Bahia non può minimamente pensare, per quella che è la classifica, di non prendersi questi tre punti.
I padroni di casa sono in gioco per un posto diretto nella Libertadores che ad oggi è distante solamente due punti. Quindi in piena corsa, quindi con molte possibilità da qui alla fine del campionato di rientrare in quelle che possono andare a giocarsi la massima competizione sudamericana. Motivazioni altissime, in poche parole, anche se le due vittorie nelle ultime cinque – troppo poche a dire il vero – non è che aiutino a pensare a questo match nel migliore dei modi.
C’è da sottolineare, però, a conferma di quello che vi diciamo, che il cammino del Bahia in casa è immacolato, almeno nelle ultime cinque partite con cinque vittorie. E con pochissimi gol subiti, anzi con un solo gol subito. Quindi, per questo, la vittoria interna ci pare il risultato che ha maggiori possibilità di venire fuori.
Come vedere Bahia-Fortaleza in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la trentaquattresima giornata del Brasileirao Bahia-Fortaleza, giovedì alle 22:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Il pronostico
Per i numeri che vi abbiamo snocciolato prima il Bahia dovrebbe vincere questa partita. E, vedendo i pochissimo gol che questa squadra prende tra le mura amiche allora ci sta la possibilità di un colpo anche stavolta con la rete immacolata.
Le probabili formazioni di Bahia-Fortaleza
BAHIA (4-3-3): Strada; Arias, Duarte, Ramos, Luciano Juba; Erick, Lucas, Acevedo; Ademir, Willian Jose, Tiago.
FORTALEZA (4-3-3): Brenno; Mancuso, Britez, Avila, Pacheco; Pierre, Crispim, Pochettino; Herrera, Breno Lopes, Bareiro.