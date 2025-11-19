Pronostici ammoniti Brasileirao: la tripla del giovedì

Tre giocatori da cerchiare in giallo in vista delle prossime gare del campionato brasiliano: ecco tutte le quote sul tavolo

La trentaquattresima giornata del Brasilerao è ormai alle porte e non sono pochi gli spunti garantiti da confronti che si prestano ad una lettura piuttosto approfondita.

Va a caccia di punti molto pesanti il Flamengo che sul campo della Fluminense ha la grande chance di mettere un altro mattoncino importante alla sua fuga in testa alla classifica.

La sfida con i rivali di sempre – unita all’importanza di una partita mai banale e che porta in dote non pochi contenuti anche extra-campo – può fare la differenza anche in termini di ammoniti. Al centro della difesa Filipe Luis non può rinunciare a Leo Pereira che, diffidato, salterebbe il prossimo impegno di campionato in caso di cartellino.

Sono in effetti già cinque i provvedimenti disciplinari a carico del roccioso difensore brasiliano che – contro un attacco mobile che tende a non lasciare molti punti di riferimento – potrebbe vedersi costretto a far ricorso alle maniera forti.

Ammoniti Brasilerao, il pronostico sui tre calciatori prende quota

Per garantire compattezza ed equilibrio alla sua squadra, Mano Menezes si affida al suo centrocampo tipo fatto di corsa, ritmo e qualità. La posizione di jolly nella zona nevralgica del campo sarà occupata dal “solito” Dodi, un giocatore che quando si alza il tasso agonistico dell’incontro di certo non tira indietro la gamba.

Con un’espulsione e sette ammonizioni a suo carico, si tratta di un profilo che difficilmente può essere eluso. Chiudiamo poi il cerchio degli ammoniti con João Schmidt: il centrocampista del Santos è un jolly box to box vecchio stile abituato a d aggredire subito i portatori di palla avversari con slancio e dinamismo. Le sette ammonizioni che si è visto sventolare fino a questo momento ne sono una testimonianza tangibile.

Schmidt, Dodi e Pereira ammoniti duo si trovano complessivamente a quota 30 su Sisal.