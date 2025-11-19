I pronostici di mercoledì 19 novembre: Brasileirao e Champions League femminile

I pronostici di mercoledì 19 novembre, turno infrasettimanale del Brasileirao e nuova giornata della League Phase della Champions League femminile

Tra gli ostacoli da superare in una corsa al titolo che diventa man mano sempre più avvincente, per il Flamengo, ci sono anche i rivali cittadini del Fluminense. In questo turno infrasettimanale la nuova capolista del Brasileirao, tornata davanti al Palmeiras dopo i risultati dell’ultima giornata, sarà impegnata nel bollente derby di Rio de Janeiro, meglio conosciuto da queste parti con la caratteristica denominazione Fla-Flu.

Il Flamengo giocherà nel suo stadio, il Maracanà, ma stavolta addobbato con i colori dei padroni di casa, quelli del Tricolor Carioca (le due squadre condividono lo stesso impianto). Iniziamo col dire che il Fluminense, pur essendo da tempo fuori dai giochi per il titolo – la vetta è distante 20 punti a poche giornate dalla fine – difficilmente sarà in vena di regali: c’è una qualificazione alla Copa Libertadores da conquistare, obiettivo che è diventato decisamente più realistico dopo ciò che è accaduto nel fine settimana.

Negli ultimi 13 derby il Fluminense è riuscito a spuntarla solamente una volta sui rivali cittadini, numeri che ci raccontano di come sia complicato per il Tricolor Carioca ribaltare i pronostici contro i cugini. Si profila in ogni caso una stracittadina caldissima, in cui la tensione, come spesso accade da queste parti, si taglierà a fette. Non ci aspettiamo una gara spettacolare, anche perché il Fluminense segna con il contagocce (secondo attacco meno prolifico tra le prime 10). Si può dare fiducia al Flamengo – la squadra che finora ha segnato di più nel Brasileirao, ben 69 gol – favorito nonostante le numerose assenze.

I pronostici sulle altre partite

Con nove punti in tre partite giocate fino al momento, e con la sensazione di una squadra che può ancora crescere, il Lione ha mandato dei segnali importanti a tutte le altre pretendenti alla Champions League femminile. Sì, perché la squadra di Giraldez, ex tecnico del Barcellona, è una delle più serie candidate alla vittoria finale.

La Juventus, fino a questo momento, ha fatto benissimo nella massima competizione europea con due vittorie e una sconfitta (arrivata all’ultimo minuto e anche con un gol fantasma) ma sa altrettanto bene che un match del genere è assai complicato, forse troppo complicato per la squadra di Canzi. Difficile fare un pronostico diverso dalla vittoria della squadra ospite con almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Santos-Mirassol, Brasileirao, ore 01:30

Vincenti

PALMEIRAS (in Palmeiras-Vitoria, Brasileirao, ore 23:30)

(in Palmeiras-Vitoria, ore 23:30) FLAMENGO (in Fluminense-Flamengo, Brasileirao , ore 01:30)

(in Fluminense-Flamengo, ore 01:30) GREMIO O PAREGGIO (in Gremio-Vasco da Gama, Brasileirao , ore 01:30)

(in Gremio-Vasco da Gama, ore 01:30) LIONE (in Juventus-Lione, Champions League femminile, ore 18:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Juventus-Lione , Champions League femminile, ore 18:45

, Champions League femminile, ore 18:45 Arsenal-Real Madrid , Champions League femminile, ore 21:00

, Champions League femminile, ore 21:00 Wolfsburg-Manchester United, Champions League femminile, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Santos-Mirassol, Brasileirao, ore 01:30

Il “clamoroso”

• 2 + NO GOL in Fluminense-Flamengo, Brasileirao, ore 01:30