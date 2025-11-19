Champions League femminile, la multipla di mercoledì 19 novembre

Champions League femminile, ecco la multipla per le partite in programma mercoledì 19 novembre

Entra nella fase decisiva la Champions League. In programma, tra oggi e domani, la quarta giornata della massima competizione europea.

Alcune squadre sono già – quasi – sicure della qualificazione. Altre la devono in qualche modo conquistare e possono in ogni caso cercare di farlo nelle prossime partite a disposizione. Ma a noi, chi va avanti oggettivamente interessa poco, quello che a noi interessa in questo momento è capire quali squadre possono, nella giornata di oggi, darci delle soddisfazioni. E andiamo a vedere insieme le nostre scelte.

Pronostici Champions femminile, la multipla

Il Lione sarà impegnato sul campo della Juventus e ha una squadra troppo forte (nove punti in tre partite) per pensare di perdere terreno. Quindi in questo caso ci aspettiamo una facile vittoria esterna della formazione di Giraldez che, la Champions, l’ha già vinta sulla panchina del Barcellona.

Quella tra Wolfsburg e Manchester United, invece, è una sfida da almeno un gol per squadra, poche discussioni. Due formazioni che hanno fatto discretamente fino al momento e che troveranno nel corso del match la via della rete. Almeno tre gol complessivi, invece, tra Arsenal e Real Madrid: le padrone di casa, campionesse in carica, hanno una squadra molto importante ma anche il Real, a differenza degli anni passati, sembra essere davvero in crescita. Quindi in questo match lo spettacolo è assicurato.

Dopo la bella vittoria sul campo della Roma, il Valerenga contro il St. Polten muoverà di nuovo la classifica con altri tre punti messi sul proprio cammino, mentre quella tra Paris FC e Benfica è una sfida da doppia, a favore della formazione francese.

Non tutte le partite, al momento, sono presenti nei palinsesti, quindi vi diciamo i match che abbiamo scelto per voi sotto e poi la quota sarà quella che vi verrà nel momento in cui vorrete seguirci.

Juventus-Lione 2

Paris Fc-Benfica 1X

Valerenga-St. Polten 1

Arsenal-Real Madrid 1+over 2,5

Wolfsburg-Manchester United GOL

La quota totale è di 4.88 su Goldbet.