Pronostico Montenegro U21-Italia U21: riscossa immediata

Montenegro U21-Italia U21 è una partita valida per la sesta giornata di qualificazione al prossimo Europeo: dove vederla, formazioni e pronostico

Ha fatto male la sconfitta in Polonia all’Italia di Baldini arrivata la scorsa settimana. In vantaggio grazie ad una stupenda rete di Pisilli, gli azzurrini si sono fatti rimontare in pochi minuti: un blackout inaspettato e poi nel finale anche l’espulsione di Koleosho che ha perso la testa.

Adesso la nostra nazionale è seconda nel girone E alle spalle della Polonia, ma ancora c’è la gara di ritorno da giocare quindi c’è ancora la possibilità di andare all’Europeo senza passare dai playoff. A patto che martedì pomeriggio si vinca sul campo del Montenegro che è distante solamente tre punti dall’Italia. Certo, gli azzurrini non dovrebbero avere tanti problemi perché, almeno sulla carta, sono superiori ai pari età del Montenegro e anche la storia nei confronti tra queste due squadre ci dice una cosa importante che è da tenere in considerazione.

Nei quattro incroci che fino al momento ci sono stati mai la nostra nazionale ha perso: tre vittorie e un pareggio e, l’ultima affermazione è arrivata lo scorso cinque settembre appunto nel match d’andata. Una gara vinta in rimonta dalla nostra nazionale, anche se è stata davvero dominata dalla truppa di Baldini. Che dovrebbe ripetersi.

Come vedere Montenegro U21-Italia U21 in streaming gratis

La sfida Montenegro U21-Italia U21 è in programma martedì alle 18:30. Il match sarà trasmesso in diretta gratuita su Rai 2, che da sempre segue le partite degli azzurrini. Inoltre, in streaming, il match si potrà seguire anche su Rai Play, senza nessun costo aggiuntivo.

Il pronostico

Azzurrini vincenti dentro una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Montenegro U21-Italia U21

MONTENEGRO U21 (4-2-3-1): Radanovic; Vukovic, Melentijev, Franeta, Vukotic; Miranovic, Carevic; Knezevic, Vukanic, Mrvaljevic; Perisic.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Fortini, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Camarda, Cherubini.



POSSIBILE RISULTATO: 1-3