Pronostico Corea del Sud-Ghana: le assenze “scrivono” il risultato

Corea del Sud-Ghana è un’amichevole e si gioca martedì alle 12:00 (ora italiana): notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Al Mondiale nordamericano ci saranno entrambe. La Corea del Sud ha già il pass in tasca da mesi dopo aver dominato in lungo e in largo il gruppo in cui era stata sorteggiata nelle qualificazioni AFC. Nessun problema neppure per il Ghana, quasi a punteggio pieno nel proprio raggruppamento delle qualificazioni africane: otto vittorie, un pareggio e una sconfitta è stato il bottino delle Black Stars, che hanno chiuso a +6 sulla seconda, il Madagascar.

La Corea del Sud, la cui campagna di qualificazione alla rassegna iridata è terminata lo scorso giugno, da settembre ha disputato ben cinque amichevoli, misurandosi con selezioni nordamericane e sudamericane. Si può dire che, nel complesso, Son e compagni se la sono cavata egregiamente: escludendo la pesante sconfitta con il Brasile di Carlo Ancelotti (0-5), hanno battuto USA, Paraguay e Bolivia – venerdì scorso Son e Cho hanno regolato 2-0 la Verde – e pareggiato contro il Messico.

Quante assenze tra i ghanesi

Gli uomini di Myung Bo Hong hanno dunque dimostrato di essere competitivi in vista del prossimo campionato del mondo, torneo in cui l’obiettivo sarà bissare quantomeno il risultato dell’avventura a Qatar 2022, quando il loro percorso si fermò agli ottavi di finale.

Il Ghana invece ha deluso nella sua prima uscita post-qualificazioni. Venerdì, nella prima tappa della tournée asiatica, la nazionale guidata da Otto Addo si è arresa 2-0 al Giappone. Il commissario tecnico delle Black Stars, tuttavia, ha l’alibi delle assenze: in Asia, infatti, mancano all’appello numerosi titolari di questa nazionale, da Kudus a Paintsil, passando per Partey, Djiku e Ayew. Come se non bastasse, contro i nipponici si è fatto male anche Abu Francis, che sarà quindi costretto a saltare la sfida con i sudcoreani.

Come vedere Corea del Sud-Ghana in diretta tv e in streaming

L’amichevole Corea del Sud-Ghana, in programma martedì alle 12:00 al Seoul World Cup Stadium di Seul, in Corea del Sud, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Sconfitta solamente due volte nelle ultime 22 partite, la Corea del Sud ha buone possibilità di uscire vittoriosa anche dalla sfida con il Ghana, privo dei suoi giocatori più talentuosi. Le Black Stars dovrebbero, al contempo, riuscire a segnare almeno un gol in una partita che si potrebbe essere movimentata come l’ultimo precedente, andato in scena proprio al Mondiale 2022 e terminato 3-2 per il Ghana.

Le probabili formazioni di Corea del Sud-Ghana

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Tae-hyeon, Lee Myeong-jae; Kim Jin-kyu, Won Du-jae; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan; Son Heung-min.

GHANA (5-4-1): Anang; Kohn, Opoku, Adjetey, Oppong, Yirenkyi; Sulemana, Sibo, Baah, Thomas-Asante; Semenyo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1