Pronostici Qualificazioni Euro U21 18 novembre: due probabili successi esterni

Qualificazioni Euro U21, nel gruppo D i campioni d’Europa dell’Inghilterra fanno visita alla Slovacchia: obiettivo sorpasso. La Germania non può sbagliare in Georgia.

I prossimi Europei U21 si disputeranno tra un anno e mezzo, nel giugno 2027 in Albania e in Serbia (le uniche due selezioni già sicure di partecipare grazie al fatto di essere nazioni ospitanti). Nonostante manchi ancora tanto tempo alla fase finale, le qualificazioni sono quasi arrivate al giro di boa. I gironi sono in tutto nove: si qualificano all’Europeo le prime classificate e la migliore seconda; per quanto riguarda le altre seconde, invece, si contenderanno l’ultimo pass rimasto negli spareggi.

Nel gruppo D i campioni d’Europa in carica dell’Inghilterra, pur avendone vinte quattro su quattro – nove gol segnati e neppure uno subito – sono costretti a leggere la targa della sorprendente Slovacchia, che per ora è al comando di questo raggruppamento anche grazie al fatto di aver giocato una partita in più. Si profila incandescente, dunque, lo scontro diretto: gli uomini di Lee Carsley restano ovviamente favoriti ma dovranno fare attenzione ad una selezione che è imbattuta da 5 partite e che vanta il miglior attacco del girone (12 gol segnati e 5 subiti). Non sarebbe una sorpresa, insomma, se gli slovacchi riuscissero a realizzare almeno una rete, interrompendo la lunga serie di clean sheet degli inglesi.

Deve accontentarsi del secondo posto pure la Germania, finalista nell’ultima edizione e battuta proprio dall’Inghilterra al termine di un match dalle mille emozioni (deciso ai supplementari). I tedeschi hanno tre punti in meno della Grecia, contro la quale hanno perso in casa lo scorso ottobre. Non sono ammessi altri passi falsi: in Georgia bisogna vincere ma evitando di sottovalutare una squadra che nelle prime tre partite ha conquistato soltanto un punto in meno. La Grecia, invece, tenterà di consolidare il primato nel gruppo F nella sfida con la non irresistibile Irlanda del Nord: gli ellenici sono nettamente favoriti per i tre punti.

Le previsioni sulle altre partite

Un’altra sfida che promette emozioni e spettacolo è quella tra la Repubblica Ceca ed il Portogallo, le due selezioni che dovrebbero contendersi la prima piazza nel gruppo B. I lusitani sono scatenati: un dominio imbarazzante nelle prime quattro partite, tutte vinte dai ragazzi di Luis Freire. Ma il dato che sorprende di più è quello relativo ai gol: il Portogallo ne ha già realizzati 21, tenendo sempre la porta inviolata.

I cechi difficilmente riusciranno a frenare la loro corsa ma allo stesso tempo non dovrebbero rimanere a secco di gol. Nel gruppo A la Spagna cercherà di prendere il largo nello scontro diretto con la Romania, l’unica che finora ha tenuto il passo della Rojita. La Tricolorii è la favorita per il secondo posto (ci sono anche Kosovo e Finlandia) ma il divario nei confronti della Spagna è tale da non poter ipotizzare un risultato positivo. Tornando al gruppo D, quello dell’Inghilterra, l’Irlanda ha una grossa occasione per fare dei passi avanti in classifica: vittoria alla portata contro il fanalino di coda Andorra.

