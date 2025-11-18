I pronostici di martedì 18 novembre: Qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali

I pronostici di martedì 18 novembre, si chiudono i gironi di qualificazione ai Mondiali del 2026, ci sono anche delle amichevoli

Si chiudono ufficialmente stasera i gironi di qualificazione europei ai Mondiali del 2026, con gli ultimi verdetti che decideranno le squadre qualificate direttamente e quelle che dovranno invece passare dai playoff. La partita più attesa è senza dubbio quella tra Scozia e Danimarca.

La Danimarca è prima nel girone ma a 90 minuti dal termine ha un solo punto di vantaggio su una Scozia sicura almeno dei playoff. Una situazione incredibile che si è verificata dopo l’ultimo turno. Perché la Danimarca non ha sfruttato la sconfitta scozzese in Grecia pareggiando in casa contro la Bielorussia e adesso rischia grosso.

L’unico fattore, come detto prima, è il fatto che la Danimarca sa come si giocano questo tipo di partite e, rispetto alla Scozia, ha dei giocatori che nei propri club sentono la pressione addosso. Ma è evidente che la Scozia ci proverà, ha il dovere di farlo per alimentare quello che sarebbe un sogno clamoroso.

Alla Danimarca basterebbe un pareggio e così visto anche il fattore campo sempre importante quando gioca la Scozia la doppia chance interna unita all’over 1,5 sembra la scelta giusta.

I pronostici sulle altre partite

L’altra partita decisiva della serata è quella tra Austria e Bosnia-Erzegovina, con i padroni di casa che hanno però due risultati su tre per festeggiare la qualificazione ai Mondiali. Gli ospiti si presentano tra l’altro alla partita senza ben tre calciatori squalificati.

Per il resto ci saranno numerose partite senza importanza ai fini della classifica, come Spagna-Turchia che dovrebbe regalare un alto numero di gol

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Scozia-Danimarca, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Vincenti

MAROCCO (in Marocco-Uganda, Amichevole, ore 20:45)

(in Marocco-Uganda, ore 20:45) BRASILE (in Brasile-Tunisia, Amichevole , ore 20:30)

(in Brasile-Tunisia, ore 20:30) AUSTRIA (in Austria-Bosnia-Erzegovina, Qualificazione ai Mondiali , ore 20:45)

(in Austria-Bosnia-Erzegovina, ore 20:45) BOTAFOGO (in Botafogo-Sport Recife, Brasileirao, ore 00:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bulgaria-Georgia , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Kosovo-Svizzera , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Spagna-Turchia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bielorussia-Grecia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Svezia-Slovenia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45