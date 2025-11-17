Pronostici Spagna-Turchia, marcatore e tiri in porta

Pronostici Spagna-Turchia, ecco marcatori e tiri in porta di un match importante soprattutto per i padroni di casa. Abbiamo fatto le scelte

La Spagna è sicura del pass per il Mondiale perché potrebbe perdere contro la Turchia nella gara che chiuderà le qualificazioni anche con più di dieci gol di scarto e staccare il pass.

Ovviamente non succederà una cosa del genere così come non succederà che la Turchia vincerà questa partita. Le Furie Rosse fino al momento le hanno vinte tutte e vogliono chiudere con un quadro immacolato questa campagna. Un compito che sulla carta pare anche abbastanza agevole per via del sei a zero con il quale gli spagnoli si sono imposti in Turchia nel match d’andata. Gara che comunque un po’ di emozioni le potrebbe regalare, anche se come avrete capito ha davvero poca importanza. E andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che si potrebbero rivelare decisivi.

Pronostici Spagna-Turchia, ecco le scelte

Vive un momento magico Oyarzabal. Un attaccante forte, che vede la porta come pochi. Un attaccante che ha segnato una doppietta nel match precedente a questo e che ha tutte le carte in regola per riuscire a segnare di nuovo. Numeri incredibili per lui con la maglia della nazionale e anche delle qualità tecniche da vendere che non conosciamo di certo adesso. Ma quando uno sta bene, mentalmente e fisicamente, allora gli riesce tutto più semplice.

Questione tiri in porta, invece: Ferran Torres dovrebbe giocare nel tridente offensivo dei padroni di casa e abbiamo visto sempre un giocatore che, sotto porta, riesce a fare delle cose straordinarie. Attaccante completo – può giocare serenamente come prima punta oppure da esterno – almeno due tiri in porta. Così come almeno un tiro in porta, in questo caso, ce lo possiamo aspettare da Guler, che gioca in “casa” in Spagna, e quindi vorrà mettersi maggiormente in mostra. La quota per una conclusione tra i pali del centrocampista offensivo della Turchia è altissima, ed è sicuramente da sfruttare.

Quindi: Oyazarbal marcatore plus, over 1,5 tiri in porta plus Torres e over 0,5 tiri in porta plus Guler, su GoldBet hanno un valore di 5,45 volte la posta.