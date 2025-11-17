Pronostici Spagna-Turchia: ecco la doppia ammoniti

Pronostici Spagna-Turchia: in una partita che darà l’aritmetica ai padroni di casa ecco la doppia ammoniti. Le nostre scelte per il match

La vittoria in trasferta della Spagna nel match d’andata ha di fatto consegnato il pass per il Mondiale alla Spagna. Che si potrebbe prendere anche il lusso di perdere contro la Turchia e andare ugualmente al Mondiale per via di una differenza reti enormemente dalla propria parte.

Insomma, è tutto scritto e anche l’atteggiamento della squadra di Montella – che ha deciso di mandare a casa alcuni giocatori, tra i quali c’è anche Calahnoglu dell’Inter – è una dimostrazione del fatto che la Turchia non ci crede. In ogni caso a nessuno piace perdere e, gli ospiti, che ne hanno presi sei in casa da questa nazionale, vorrebbero cercare di prendersi una mezza rivincita. Quindi, chi scenderà in campo darà comunque il massimo. E andiamo a vedere insieme quali sono gli uomini che si potrebbero beccare il giallo in questo match.

Pronostici Spagna-Turchia, ecco i due ammoniti

Due gialli nelle ultime tre uscite per il centrocampista dell’Arsenal Merino. Un giocatore che anche nella gara contro la Georgia, vinta quattro a zero, è riuscito a prendersi l’ammonizione. Potrebbe andare incontro a qualche provocazione di troppo nel corso del match, soprattutto perché la Turchia, sulla trequarti, ha dei giocatori importanti che possono in qualche modo fare la differenza.

Lato turco, invece, il principale indiziato è Demiral. Uno che non si tira mai indietro quando deve alzare il livello della contesa. Lo conosciamo tutti il difensore che non riesce in nessun modo a frenarsi in alcune situazioni quindi occhio a questa ammonizione. Il motivo? Lo stesso di Merino: la Spagna davanti alcune volta tracima, troppo forte in tutto e per tutto. E lui si potrebbe trovare in mezzo ad alcune situazioni poco piacevoli sotto il profilo difensivo.

Al momento non ci sono quote per i due ammoniti, verranno sicuramente inserite nelle prossime ore.