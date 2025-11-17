Pronostici Germania-Slovacchia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Germania-Slovacchia: i tedeschi si giocano l’accesso al Mondiale nell’ultimo turno in casa contro una squadra che ha subito soli due gol

Dentro o fuori. Ma più dentro, ovviamente. La Germania nella serata di lunedì si gioca l’accesso ai Mondiali in casa contro la Slovacchia. Entrambe hanno dodici punti in classifica, anche se la differenza reti premia la truppa di Nagelsmann che, quindi, staccherebbe il pass anche con un pareggio. Ma non possiamo pensare che una nazionale del genere possa giocare una partita di vitale importanza cercando di sfruttare la possibilità del doppio risultato.

Ovvio, quindi, che la Germania – per tutto quello che sappiamo e per tutto quello che rappresenta – parte favorita. E ovvio che questa nazionale nel match di lunedì sera non voglia rischiare nulla. Quindi, insieme, andiamo a vedere il pronostico per marcatore e tiri in porta.

Pronostici Germania-Slovacchia, le nostre scelte

La doppietta sul campo del Lussemburgo che ha deciso il match ha messo ancora una volta in evidenza quelle che sono le caratteristiche di Woltemade. L’attaccante del Newcastle, ormai il titolare in questa squadra, ha inoltre degli ampi margini di miglioramento. Un giocatore completo che, nonostante la sua stazza fisica importante, riesce anche a giocare bene con i piedi. Di testa, comunque, le prende tutte. E occhio perché potrebbe serenamente ripetersi.

Sempre tenendo conto dell’ultimo match giocato, Wirtz ha concluso quattro volte verso la porta lussemburghese delle quali due tra i pali. Il giocatore del Liverpool che col club non sta vivendo un momento importante vuole cercare di tenere alto il livello delle sue prestazioni con la maglia della propria nazionale. Quindi almeno due conclusioni dentro lo specchio, di nuovo, ce le potremmo aspettare. Una conclusione, invece, la potrebbe trovare come al solito Goretzka che, salvo clamorosi ribaltoni dell’ultim’ora, dovrebbe prendersi una maglia da titolare. E sappiamo benissimo come sia bravo negli inserimenti.

Quindi: Woltemade marcatore plus, Wirtz over 1,5 tiri in porta plus e Goretzka over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 5,31 volte la posta.