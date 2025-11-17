Pronostici Germania-Slovacchia: la doppia ammoniti

Germania-Slovacchia, i pronostici dell’incontro: due possibili cartellini gialli da monitorare con attenzione
Con i discorsi riguardanti le Qualificazioni dirette ai prossimi Mondiali ancora apertissimi, Germania e Slovacchia si affrontano in un match dal contenuto specifico non indifferente. Con una vittoria, infatti, gli uomini di Calzona scavalcherebbero Sané e compagni strappando in extremis il primo posto.
Anche per questo riuscire ad individuare i possibili ammoniti rappresenta un’opzione intrigante e foriera di nuovi, importanti sviluppi. Un nome su tutti va cerchiato in rosso: Milan Skriniar, costretto a fare di necessità virtù per provare a contenere le sortite degli attaccanti tedeschi, capaci di saltare l’uomo con una facilità a tratti dirompente.
Pronostici Germania-Slovacchia: due ammoniti da non trascurare
Velocità ed imprevedibilità: due armi con cui Sané dovrebbe incrociare e battere con una certa continuità Gyomber nell’uno contro uno. Il tuttocampista tedesco è un vero fattore per la capacità di creare sempre i presupposti pericolosi entrando dentro al campo.
Lento e poco incisivo nel breve, Gyomber dovrebbe faticare molto a tenere il passo dell’attaccante del Galatasaray che, se in fiducia, può incidere in maniera devastante cambiando le carte in tavola e creando con continuità i presupposti per la superiorità numerica.
Skriniar e Gyomber ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 15,21 su Goldbet.