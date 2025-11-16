Pronostico RB Bragantino-Atletico Mineiro: distratti dalla coppa e trend interrotto

RB Bragantino-Atletico Mineiro è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:00 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.
Sono solamente due i punti di differenza tra due squadre, Bragantino e Atletico Mineiro, che nelle prossime settimane dovranno difendere con le unghie e con i denti gli attuali posti in classifica (rispettivamente undicesimo e nono) per evitare di rimanere fuori da tutto. Nessuna delle due rischia di essere risucchiata in zona retrocessione, ma la lotta per un posto nelle prossima Copa Sudamericana – alla quale avranno accesso dalla settima classifica alla dodicesima – è abbastanza agguerrita. E basta un filotto di sconfitte per scivolare fuori dalle prime dodici.
Il Bragantino ha risollevato la testa nelle ultime settimane grazie alle due vittorie di fila con Corinthans e San Paolo. Due successi di fondamentale importanza per la squadra di Vagner Mancini, che prima di imporsi sui due club paulisti veniva da quattro sconfitte consecutive che avevano contribuito a surriscaldare l’ambiente.
Il Toro Loko quest’anno ha dimostrato più volte di soffrire particolarmente la pressione: non appena i biancorossi sono tornati a giocare liberi “di testa”, i risultati sono arrivati. L’Atletico Mineiro, avanti in classifica, è invece concentrato sulla finale della Copa Sudamericana, trofeo che si contenderà il prossimo 22 novembre ad Asuncion, in Paraguay, con gli argentini del Lanus. Il Galo farà verosimilmente all-in su quella partita, considerando che difficilmente potrà conquistare la qualificazione alla Copa Libertadores attraverso il campionato. Nel Brasileirao, ad ogni modo, i bianconeri di Belo Horizonte non perdono da oltre un mese ed il pareggio nel turno infrasettimanale con il Fortaleza (3-3) è stato il settimo risultato utile di fila.
Come vedere RB Bragantino-Atletico Mineiro in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la trentasettesima giornata del Brasileirao tra RB Bragantino e Atletico Mineiro, in programma domenica alle 23:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Il pronostico
L’Atletico Mineiro si è imposto in tutti e quattro gli ultimi precedenti, terminati con più di due gol complessivi. Il Bragantino, apparso in ripresa dopo le vittorie su Corinthians e San Paolo, dovrebbe riuscire ad interrompere questo trend, approfittando anche del fatto che il Galo sia inevitabilmente distratto dall’imminente finale di Copa Sudamericana con il Lanus. Entrambe andranno verosimilmente a segno.
Le probabili formazioni di Santos-Palmeiras
RB BRAGANTINO (4-3-3): Cleiton; Sant’Anna, Gustavo Marques, Vinicius, Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Isidro Pitta.
ATLETICO MINEIRO (3-4-3): Everson; Saraiva, Ruan, Vitor Hugo; Igor Gomes, Alexsander, Guilherme Arana, Bernard; Rony, Dudu, Hulk.