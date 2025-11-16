Pronostico Galles-Macedonia del Nord: alta tensione

Galles-Macedonia del Nord è una partita valida l’ultima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre a quota tredici punti. La Macedonia del Nord che può giocare per due risultati – ha una migliore differenza reti – il Galles che ovviamente per andare al Mondiale deve vincere. Alta tensione, assicurata.

Una partita che mette in palio un posto nei playoff nel girone che vincerà il Belgio all’ultima giornata. Una partita che vale un sogno. I precedenti ci dicono che la squadra che ha giocato in casa ha vinto (due volte) ed è arrivato un solo pareggio (nel match d’andata). Ma gli ultimi risultati della Macedonia danno davvero la possibilità al Galles di sognare.

Gli ospiti infatti vivono un momento critico: tre pareggi di fila dei quali gli ultimi due in casa contro Kazakistan e Lettonia che hanno terribilmente complicato un cammino che sembrava in discesa. Una paurosa discesa che permette al Galles di sognare davvero. Ci sarà una spinta incredibile del pubblico di casa, una spinta che potrebbe fare decisamente la differenza in questa partita che, comunque, rimane da tripla. Quindi ci esponiamo comunque, ma sotto vi diciamo come la vediamo e come potrebbe andare a finire.

Come vedere Galles-Macedonia del Nord in diretta tv e in streaming

La sfida Galles-Macedonia del Nord è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Comparazione quote

La vittoria del Galles è quotata 1.66 su Goldbet e Lottomatica e a 1.66 su Snai. Il segno NO GOL ha invece un valore di 1.82 su Snai.

Il pronostico

Sarà una sfida con molti cartellini gialli. Occhio, pure, all’ammonizione per uno dei due portieri: alla fine si cercherà di perdere tempo e quindi potrebbe scattare il provvedimento disciplinare. Il Galles ce la dovrebbe fare, in una partita ricca di tensione nella quale il pubblico di casa potrebbe fare la differenza.

Le probabili formazioni di Galles-Macedonia del Nord

GALLES (4-4-2): Darlow; Williams, Rodon, Lawlor, Dasilva; Thomas, James, Ampadu, James; Brodhead, Harris.

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ilievski, Stojcevski, Serafimov, Ashakovski; Kostadinov, Alimi, Bardhi; Ristovski, Rastoder, Churlinov.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0