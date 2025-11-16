Pronostico Austria-Bosnia: nella storia è successo una sola volta

Austria-Bosnia è una partita valida l’ultima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il sogno della Bosnia, ormai sicura dei playoff, sarebbe quello di prendersi una vittoria clamorosa e volare direttamente al Mondiale. L’Austria, invece, dal proprio canto, quando mancano solamente novanta minuti al termine delle qualificazioni, ha un doppio risultato a disposizione per mettere da parte tutte le paure. Sì, per chiudere prima basta anche un pareggio.

Non giocheranno comunque per il pari i padroni di casa che sanno benissimo che affrontare un match del genere con il braccino corto potrebbe essere molto pericoloso. Vorranno cercare di chiudere immediatamente i conti e non portarla alle lunghe. Le qualità per fare questo ci sono tutte, lo sappiamo. E inoltre anche il match dell’andata, vinto in trasferta, ci parla di una squadra che ha davvero queste qualità.

Inoltre, come si legge nel titolo, una sola volta nella storia la Bosnia ha battuto l’Austria. In casa e in Nations League. Per il resto gli austriaci non hanno mai più perso contro questa nazionale e conoscendo e vedendo, soprattutto, quello che è stato il percorso di crescita di questa nazionale, crediamo che una vittoria interna ci possa davvero stare.

Come vedere Austria-Bosnia in diretta tv e in streaming

La sfida Austria-Bosnia è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Austria vincente e al Mondiale. Il sogno della Bosnia continuerà ai playoff che già sono aritmetici.

Le probabili formazioni di Austria-Bosnia

AUSTRIA (4-2-3-1): Schagler; Posch, Danso, Lienhart, Schagler; Laimer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

BOSNIA (4-3-3): Vasiji; Malic, Katic, Burnic, Muharemovic; Badzer, Tahirovic, Bajraktarevic; Dedic, Dzeko, Memic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1