Pronostici Italia-Norvegia: marcatore e tiri in porta

Italia-Norvegia, i pronostici del match: marcatore e tiratori da prendere in considerazione

Con il secondo posto nel proprio girone ormai solo da ufficializzare, l’Italia affronta la Norvegia con l’obiettivo di lanciare comunque un messaggio importante ad Haaland e compagni. Con le speranze di ottenere il primo posto ormai da accantonare, gli Azzurri vogliono comunque mettere un altro mattoncino nel processo di crescita della propria squadra.

Anche questo – con la testa sgombra da particolari ingerenze di classifica – dovremmo assistere ad una gara caratterizzata da non poche occasioni da ambo le parti. I riferimenti offensivi di certo non mancano ai due commissari tecnici che possono far leva su due attacchi di grande caratura.

A riposo contro la Moldova, Retegui rappresenta ad esempio il principale indiziato per centrare il bersaglio grosso. Sin da subito a suo agio nello scacchiere tattico di Gattuso, l’ex centravanti dell’Atalanta dovrebbe trovare il guizzo vincente per inserire il suo nome nel tabellino marcatori.

Pronostici Italia-Norvegia: occhio ai possibili tiratori sul tavolo

Occasioni di un certo tipo e partita sostanzialmente divertente. Famelico e a caccia di nuovi record da sgretolare, Erling Haaland resta comunque uno dei protagonisti più attesi. Il centravanti del Manchester City è un autorevole punto di riferimento e risulta piuttosto difficile non prenderlo in considerazione: almeno come quasi marcatore plus la sua candidatura non può che risultare credibile.

Chiudiamo il cerchio marcatori con altri due nomi importanti, capaci di far saltare il banco con i loro guizzi e con la capacità di interpretare al meglio i vari momenti dell’incontro. Stiamo parlando di Barella e di Nusa che dovrebbero riuscire a trovare il bandolo della matassa senza troppi patemi d’animo inquadrando almeno una volta lo specchio della porta avversario.

Retegui marcatore plus; Haaland quasi marcatore plus, Barella e Nusa Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 15,40 su Goldbet.

