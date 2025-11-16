Pronostici Italia-Norvegia: doppia ammoniti

Italia-Norvegia, i pronostici dell’incontro: due ammoniti da prendere in considerazione nel ventaglio di possibili soluzioni

Nonostante la classifica del girone sia ormai definita, l’incrocio tra Italia e Norvegia non può non calamitare diversi spunti anche in chiave ammoniti.

In posizione di braccetto difensivo – la stessa posizione che sta occupando in pianta stabile con la maglia del Napoli ormai da un anno e mezzo – Giovanni Di Lorenzo sarà chiamato ad un doppio ruolo di primaria importanza. Da una parte creare i presupposti per un’uscita dal basso pulita, dall’altra provare ad arginare le folate di Nusa e i movimenti di Haaland.

Proprio l’uno contro uno con l’attaccante del Manchester City costò carissimo all’ex difensore del Napoli, espulso nell’ultimo confronto con l’Etihad. Molto più appannato da un punto di vista fisico rispetto a qualche mese fa, Di Lorenzo potrebbe faticare e non poco anche in questo tipo di appuntamento.

Italia-Norvegia, il pronostico sugli ammoniti del match

Del resto le due ammonizioni a suo carico in questo inizio di stagione parlano per lui raccontando solo in parte un’involuzione piuttosto preoccupante per l’ex difensore dell’Empoli.

Detto del ventaglio di soluzioni offensive con le quali la Norvegia dovrebbe riuscire a far male l’Italia, occhio anche alla zona nevralgica nella quale dovrebbe agire – salvo clamorosi colpi di scena – il jolly Berg. Ammonito già una volta nel Girone Qualificazioni ai prossimi Mondiali, il classe ’97 avrà il compito di inaridire le fonti di gioco avversarie con un primo pressing aggressivo.

Molto più bravo ad intercettare palloni che a proporsi in zona offensiva, una suo ammonizione è da prendere in assoluta considerazione.

Berg e Di Lorenzo ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 20,34 su Goldbet.