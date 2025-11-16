I pronostici di domenica 16 novembre: Qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di domenica 16 novembre, ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo l’Italia contro la Norvegia

Da scontro cruciale per il primo posto a qualcosa che assomiglia molto ad un’amichevole. Non ci sarà granché in ballo nella sfida di San Siro tra Italia e Norvegia, valida per l’ultima giornata delle qualificazioni Uefa al Mondiale nordamericano. La speranza degli azzurri, dopo la batosta rimediata ad Oslo lo scorso giugno, era quella di arrivare a questa partita coi giochi per il primo posto – l’unico che consente di qualificarsi direttamente senza passare dagli insidiosi e pericolosi spareggi – ancora aperti. Ma così, purtroppo, non è.

Per scavalcare la Norvegia, l’Italia dovrebbe vincere con almeno nove gol di scarto: uno scenario alquanto inverosimile. Saranno dunque di nuovo i playoff a decidere le sorti della nostra nazionale, com’è avvenuto nel 2017 e nel 2022 (in entrambe le occasioni l’Italia è rimasta clamorosamente a casa). Per Gattuso, ad ogni modo, quello con la Norvegia sarà comunque un test importante in vista di ciò che lo attende in primavera. Haaland e compagni sono stati devastanti in queste qualificazioni, vincendo sette partite su sette e realizzando la bellezza di 33 gol (14 li ha segnati, da solo, il fromboliere del Man City, un’autentica furia).

L’Italia è ormai rassegnata a chiudere al secondo posto (e dunque a disputare i playoff) ma questa sfida è una occasione per misurarsi con una selezione, la Norvegia, che in queste qualificazioni ha fatto il bello e cattivo tempo, compresa la gara d’andata, terminata 3-0 per gli scandinavi. Ci sono, insomma, i presupposti per assistere ad una partita potenzialmente divertente, da almeno un gol per parte e più di due complessivi.

I pronostici sulle altre partite

Giovedì scorso un gol del centrocampista del Torino Asllani ha garantito all’Albania una vittoria fondamentale, quella che ha spedito ufficialmente la selezione guidata dal brasiliano Sylvinho ai playoff di qualificazione al prossimo campionato del mondo. Grazie al successo per 1-0 in Andorra, le Shqiponjat hanno staccato i rivali della Serbia, che anche in caso di successo nell’ultima giornata non può più raggiungere l’Albania, volata a +4. In attesa di capire chi affronteranno negli spareggi la prossima primavera, i rossoneri ospiteranno l’Inghilterra nell’avveniristico Air Albania Stadium di Tirana in una partita che avrà comunque poco significato.

Entrambe hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi, motivo per cui i due selezionatori potranno fare qualche esperimento. L’Inghilterra, apparentemente senza grosse motivazioni, rimane di gran lunga superiore all’Albania: ipotizziamo un’altra vittoria inglese ed un ennesimo clean sheet contro una selezione che fatica a perforare le difese avversarie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Ungheria-Irlanda, Qualificazioni ai Mondiali, ore 15:00

Vincenti

INGHILTERRA (in Albania-Inghilterra, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00)

(in Albania-Inghilterra, ore 18:00) ISRAELE (in Israele-Moldavia, Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45)

(in Israele-Moldavia, ore 20:45) UCRAINA (in Ucraina-Islanda, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Portogallo-Armenia , Qualificazioni ai Mondiali, ore 15:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 15:00 Azerbaigian-Francia , Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00 Serbia-Lettonia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Italia-Norvegia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 3.96 GOLDBET ; 3.74 SNAI; 3.96 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 +GOL in Ucraina-Islanda, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00