Pronostico Santos-Palmeiras: derby ad alta tensione tra titolo e salvezza

Santos-Palmeiras è un recupero della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra sabato e domenica all’01:00 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico.

Manca meno di un mese all’epilogo del Brasileirao 2025, caratterizzato da un appassionante testa a testa tra i due club più blasonati del calcio brasiliano, Palmeiras e Flamengo. Verdao e Mengao nelle prossime settimane si contenderanno l’intero jackpot: oltre al titolo nazionale, infatti, sono le due finaliste della Copa Libertadores (il prossimo 29 novembre si sfideranno all’Estadio Monumental di Lima, in Perù). Sarà diventente scoprire se, tra quindici giorni, biancoverdi e rossoneri saranno ancora appaiati in classifica come lo sono oggi, a quota 68 punti (la terza, il Cruzeiro, ne ha quattro in meno).

Il Palmeiras sembra essere arrivato al rush finale con un po’ di fiatone. Ne è la prova la sconfitta rimediata in casa del Mirassol lunedì scorso, la sesta in questo Brasileirao.

Passo falso di cui ha subito approfittato il Flamengo, che il giorno prima aveva battuto – non senza difficoltà – il Santos di Neymar. E guarda caso, nel recupero della tredicesima giornata, il Verdao farà visita proprio alla squadra dell’ex Barcellona e PSG, in lotta per evitare la retrocessione nel campionato cadetto. Ad oggi, infatti, il Peixe giace al quartultimo posto, a due incollature dalla zona salvezza: fondamentale fare punti nella sfida con il Palmeiras, visto che la quintultima, il Vitoria, ha giocato una gara in più rispetto al Santos. Che, se dovesse fare l’impresa contro la capolista, uscirebbe dalla zona rossa. Servirà, ovviamente, la miglior versione della squadra guidata da Juan Pablo Vojvoda, il tecnico che dallo scorso agosto, quando ha preso le redini del club paulista, ha portato a casa a malapena due vittorie.

Come vedere Santos-Palmeiras in diretta tv e in streaming

Il recupero della 13esima giornata del Brasileirao tra Santos e Palmeiras, in programma nella notte tra sabato e domenica all’01:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Si sfidano due squadre in lotta per obiettivi diversi, ma è pur sempre un derby molto sentito – da quelle parti lo chiamano o Clasico da Saudade – e, si sa, non esistono stracittadine scontate. Il Palmeiras, in ogni caso, parte coi favori del pronostico: il Verdao ha vinto quattro degli ultimi cinque precedenti e vanta il miglior rendimento in trasferta. Non è da escludere che vadano a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Santos-Palmeiras

SANTOS (4-2-3-1): Brazao; Vinicius, Basso, Zé Ivaldo, Escobar; Schmidt, Arao; Guilherme, Zé Rafael, Barreal; Neymar.

PALMEIRAS (4-4-2): Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gomez, Piquerez; Allan, Lucas Evangelista, Moreno, Raphael Veiga; Sosa, Vitor Roque.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2