Pronostico Germania-Slovacchia: due risultati su tre per andare al Mondiale

Germania-Slovacchia è una partita della sesta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La Germania era capitata in questo gruppo grazie al successo nella doppio confronto di Nations League con l’Italia. Un girone da 4 squadre invece di 5 – meno partite, più sbrigativo – in cui nessuna sembrava poter creare dei problemi alla selezione di Julian Nagelsmann, nettamente favorita per il primo posto. I tedeschi, però, hanno sottovalutato la Slovacchia nel match d’esordio e quella sconfitta rimediata lo scorso settembre (2-0) a Bratislava è diventata un macigno con il quale la Germania ha dovuto giocoforza convivere fino all’ultima giornata, con l’incubo dei playoff che continua a tormentare l’ex tecnico di Lipsia e Bayern Monaco.

La Germania affronterà proprio la Slovacchia nel decimo e ultimo turno di qualificazione: quasi uno spareggio, dal momento che entrambe sono appaiate a quota 12 punti. La Mannschaft, in virtù di una migliore differenza reti (+7 contro +4), potrà tuttavia contare su due risultati su tre.

Per intenderci, i tedeschi andrebbero al Mondiale con qualsiasi pareggio: non contano, infatti, gli scontri diretti. Al contrario, la Slovacchia è costretta a fare un’impresa ancora più gigantesca rispetto a quella di due mesi fa, espugnando la Red Bull Arena di Lipsia. Se la nazionale guidata dall’italia Francesco Calzona non dovesse farcela, dovrà accontentarsi dei playoff. In settimana alla Germania è bastata una doppietta di Woltemade – on fire il giovane attaccante del Newcastle – per piegare il Lussemburgo (2-0) e collezionare un’altra vittoria, la quarta di fila dopo il clamoroso ko di Bratislava. La Slovacchia invece ha piegato di misura un’ostica Irlanda del Nord, che ha resistito fino al 91′ prima di capitolare definitivamente, trafitta da una rete di Bobcek.

Ricordiamo che Nagelsmann, anche contro la Slovacchia, dovrà fare a meno di diversi elementi, da Kimmich a Rudiger, passando per Fullkrug, Andrich, Mittelstadt, Koch, Haverzt, Kleindienst e soprattutto la stella Musiala.

Come vedere Germania-Slovacchia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Germania e Slovacchia è in programma lunedì alle 20:45 alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Germania, alla quale basta un pareggio per andare al Mondiale, non dovrebbe commettere gli stessi errori dell’andata. Nonostante le numerose assenze, la selezione di Nagelsmann con ogni probabilità riuscirà a vendicare la sconfitta patita a settembre contro una Slovacchia che a Lipsia dovrà cercare a tutti i costi di vincere per qualificarsi direttamente. I gol non dovrebbero mancare: attese almeno tre reti compessive.

Le probabili formazioni di Germania-Slovacchia

GERMANIA (4-3-3): Baumann; Baku, Tah, Anton, Raum; Gnabry, Pavlovic, Goretzka; Sané, Woltemade, Wirtz.

SLOVACCHIA (3-4-3): Dubrakva; Gyomber, Skriniar, Obert; Bero, Lobotka, Rigo, Hancko; Duris, Strelec, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1