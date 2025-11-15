I pronostici di sabato 15 novembre: Qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali

I pronostici di sabato 15 novembre, ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo tra le altre anche la Spagna

Nella fredda e lontana Astana, capitale del Kazakistan, il Belgio di Rudi Garcia potrebbe staccare ufficialmente il pass per il Mondiale nordamericano. I Diavoli Rossi attualmente comandano il gruppo J e, pur essendo tallonati dall’insospettabile Macedonia del Nord – i balcanici hanno un solo punto in meno – con una vittoria sui kazaki si renderebbero irraggiungibili. I nordmacedoni, infatti, hanno giocato una partita in più rispetto al Belgio ed in questo turno riposano.

In Belgio finì in goleada ed in Kazakistan non ci aspettiamo nulla di diverso, sebbene quella che affronteranno gli uomini di Garcia (privi dell’infortunato De Bruyne) non sia una trasferta comodissima, soprattutto per motivi logistici e climatici. I Diavoli Rossi dovrebbero comunque segnare dai 2 ai 4 gol ed al contempo tenere la porta inviolata come all’andata.

I pronostici sulle altre partite

A due giornate dal termine del girone di qualificazione la Spagna è prima nel proprio raggruppamento con tre punti di vantaggio sulla Turchia. Tre punti, quindi, bastano per andare al Mondiale anche perché la differenza reti rispetto alla nazionale allenata da Vincenzo Montella è incredibilmente a favore delle Furie Rosse. Che quindi vorrebbero chiudere il discorso senza andare oltre.

Tre punti in arrivo anche per la Svizzera contro la Svezia e per l’Austria in casa di Cipro.

Pronostici: la scelta del Veggente

• SVIZZERA VINCENTE in Svizzera-Svezia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Vincenti

BELGIO (in Kazakistan-Belgio, Qualificazioni ai Mondiali, ore 15:00)

(in Kazakistan-Belgio, ore 15:00) AUSTRIA (in Cipro-Austria, Qualificazioni ai Mondiali , ore 18:00)

(in Cipro-Austria, ore 18:00) BRASILE (in Brasile-Senegal, Amichevole, ore 17:00)

(in Brasile-Senegal, ore 17:00) FLAMENGO (in Sport Recife-Flamengo, Brasileirao, ore 22:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Turchia-Bulgaria , Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00 Liechtenstein-Galles , Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00 Danimarca-Bielorussia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Georgia-Spagna, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

Il “clamoroso”

• 2 +GOL in Georgia-Spagna, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00