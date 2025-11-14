Pronostico Sport Recife-Flamengo: altri tre punti per il sogno

Sport Recife-Flamengo è un recupero della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Un recupero per il Flamengo, nel momento forse migliore per farlo. Perché i rossoneri sono primi in classifica – insieme al Palmeiras a quota 68 – e hanno la possibilità, quindi, di rimanere in vetta.

Ma perché nel miglior momento possibile? Presto spiegato: se questa partita fosse stata giocata alla giornata numero 12, lo Sport Recife probabilmente non avrebbe mollato la presa come ha fatto adesso. Ultimi in classifica i padroni di casa, che arrivano a questo match dopo cinque sconfitte di fila e che non hanno nessuna possibilità di salvarsi. Zero proprio: con 17 punti – la salvezza al momento è a quota 35 – potrebbe non bastare nemmeno vincerle tutte. Insomma, si attende solamente l’aritmetica che potrebbe arrivare già nel corso di questo fine settimana.

Quindi, per il Flamengo, è evidentemente una partita semplice sulla carta e non solo. Una partita da vincere per mantenere vivo il sogno dello scudetto, che si giocherà ovviamente con il Palmeiras. Tre punti in cassaforte, senza nessuna possibilità, e avrete capito anche voi il motivo, che questo match possa finire in maniera diversa.

Come vedere Sport Recife-Flamengo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la dodicesima giornata del Brasileirao Sport Recife-Flamengo, sabato alle 22:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Flamengo è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.28 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai.

Il pronostico

Semplice vittoria esterna per il Flamengo contro il peggiore attacco del campionato. Quindi in una gara nella quale solamente la formazione ospite dovrebbe riuscire – e ci riuscirà – a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Sport Recife-Flamengo

SPORT RECIFE (4-3-3): Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho, Pablo.

FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl; Wallace Yan; Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3