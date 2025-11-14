Pronostico Sport Recife-Flamengo: altri tre punti per il sogno

Sport Recife-Flamengo è un recupero della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico.
Un recupero per il Flamengo, nel momento forse migliore per farlo. Perché i rossoneri sono primi in classifica – insieme al Palmeiras a quota 68 – e hanno la possibilità, quindi, di rimanere in vetta.
Ma perché nel miglior momento possibile? Presto spiegato: se questa partita fosse stata giocata alla giornata numero 12, lo Sport Recife probabilmente non avrebbe mollato la presa come ha fatto adesso. Ultimi in classifica i padroni di casa, che arrivano a questo match dopo cinque sconfitte di fila e che non hanno nessuna possibilità di salvarsi. Zero proprio: con 17 punti – la salvezza al momento è a quota 35 – potrebbe non bastare nemmeno vincerle tutte. Insomma, si attende solamente l’aritmetica che potrebbe arrivare già nel corso di questo fine settimana.
Quindi, per il Flamengo, è evidentemente una partita semplice sulla carta e non solo. Una partita da vincere per mantenere vivo il sogno dello scudetto, che si giocherà ovviamente con il Palmeiras. Tre punti in cassaforte, senza nessuna possibilità, e avrete capito anche voi il motivo, che questo match possa finire in maniera diversa.
Il pronostico
Semplice vittoria esterna per il Flamengo contro il peggiore attacco del campionato. Quindi in una gara nella quale solamente la formazione ospite dovrebbe riuscire – e ci riuscirà – a trovare la via della rete.
Le probabili formazioni di Sport Recife-Flamengo
SPORT RECIFE (4-3-3): Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho, Pablo.
FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl; Wallace Yan; Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique.