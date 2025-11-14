Pronostico Grecia-Scozia: le motivazioni chiudono la partita

Grecia-Scozia è una partita valida per la quinta ma giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Scozia è già sicura, almeno, del secondo posto nel Gruppo C. E spera di vincere per giocarsi poi il tutto per tutto nell’ultima partita in casa contro la Danimarca. Due squadre a dieci punti a due giornate dal termine con lo scontro diretto da giocare. Insomma, è una sfida, questa, che si potrebbe rivelare decisiva.

La Grecia ormai non ha più nulla da chiedere a queste qualificazioni. In quattro partite, gli ellenici, hanno conquistato solamente tre punti e sono stati condannati anche dall’aritmetica. Nessuno se lo aspettava, anche per via del cammino che questa nazionale aveva fatto in Nations League. Eppure è stato così: troppi errori durante il match, troppe partite perse senza nemmeno dare la sensazione di poter lottare. Insomma, un cammino complicato sin dal principio che ha portato a questo epilogo.

La Scozia, comunque, per tenere vivo il sogno deve vincere per forza. Non solo sabato, ma anche la prossima settimana perché la differenza reti è, e sarà vista la sfida danese contro la Bielorussia, appannaggio dell’altra squadra che lotta per il Mondiale. Quindi, come da titolo, le motivazioni per forza di cose faranno la differenza.

Come vedere Grecia-Scozia in diretta tv e in streaming

La sfida Grecia-Scozia è in programma sabato alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Comparazione quote

La vittoria della Scozia è quotata 3.50 su Goldbet e Lottomatica e a 3.45 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.90 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Nonostante i bookmaker diano favorita la Grecia per il fattore campo, crediamo fortemente che questo match per quello che vi abbiamo raccontato possa essere vinto dalla Scozia che terrebbe vive le possibilità di una qualificazione diretta al prossimo Mondiale. Match molto nervoso e da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Grecia-Scozia

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Rota, Retsos, Koulierakis, Tsimikas; Zafiris, Kourbelis; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis.

SCOZIA (4-2-3-1):Gordon; Hickey, Souttar, Hanley, Robertson; Ferguson, McGinn; Gannon-Doak, McTominay, Christie; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1