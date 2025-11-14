Pronostici ammoniti: la tripla del sabato

Tre nomi da cerchiare in giallo in vista delle gare in programma questo week-end

Con diverse gare valide per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali che potrebbero fungere da autentico spartiacque, si prospetta un week-end piuttosto palpitante anche in chiave ammoniti. Tra le tante, fari puntati soprattutto su Svizzera-Svezia che dovrebbe configurarsi come una gara intensa e caratterizzata da molti colpi di scena.

Ecco perché lo studio del match in questione può risultare utile anche in chiave ammoniti. Un nome da tenere sicuramente in considerazione è ad esempio quello di Hien che in questo primo scorcio di stagione ha denotato gravi lacune se attaccato in velocità con una certa continuità. Contro un attacco veloce, fisico e dinamico come quello della Svizzera, si tratta di un’eventualità da non scartare a priori.

Pronostici ammoniti: tre ammoniti per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali

Spulciando le partite in programma, anche quella tra Georgia e Spagna non va affatto trascurata calamitando non poche attenzioni. Il palleggio ipnotico delle “Furie Rosse” rappresenterà un autentico punto di non ritorno per il pressing dei padroni di casa che, in caso di errore nel timing degli interventi, dovrebbero pagare dazio.

Un nome su tutti in chiave ammoniti: ci stiamo riferendo a Kochorashvili, centrocampista box to box dei georgiani abituato a non tirare indietro la gamba. La sua quota ammoniti plus su Goldbet, inizialmente a 3,80, si trova ora a 3,30: segno evidente che si tratta di una scelta assolutamente gettonata.

Per chiudere, è degna di considerazione anche la candidatura di Kraev: il jolly bulgaro avrà il suo bel da fare per riuscire a contenere la verve e l’effervescenza del centrocampo della Turchia e – da mastino qual è – calamita molte chances nel dossier ammoniti.

Hien, Kochorashvili e Kraev ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 27,46.