Pronostico Inghilterra-Serbia, speranze al lumicino: serve un miracolo

Inghilterra-Serbia è una partita valida per la nona giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Il gruppo K è stato stravinto dall’Inghilterra di Thomas Tuchel. Un dominio imbarazzante in un girone in cui le insidie non erano certo poche. L’impatto del tecnico tedesco, alla prima esperienza sulla panchina di una nazionale, è stato più che positivo: dallo scorso gennaio la selezione dei Tre Leoni non ha sbagliato un colpo, se escludiamo la sconfitta nell’amichevole con il Senegal, unica défaillance di Kane e compagni.

I numeri descrivono alla perfezione la “dittatura” inglese: 18 punti, 18 gol realizzati in appena 6 partite e – qui c’è la vera e propria chicca – neanche uno subito.

Solo clean sheet per un’Inghilterra che si anche potuta permettere un certo turnover e qualche esperimento in vista dell’appuntamento più atteso, quello del Mondiale, che ovviamente vedrà anche la partecipazione dei vicecampioni d’Europa, alla ricerca di quel trionfo che manca dal lontanissimo 1966. Tuchel continuerà a sperimentare anche nella sfida con la Serbia, la cui situazione si è complicata dopo la sconfitta patita un mese fa con l’Albania (0-1), ora avanti di un punto nella classifica del gruppo K. Gli uomini di Veljko Paunovic sono praticamente obbligati a strappare via almeno un pareggio a Wembley, dal momento che l’Albania difficilmente sciuperà l’occasione di fare bottino pieno contro la modesta selezione di Andorra. Se gli albanesi dovessero volare a +4, i risultati dell’ultima giornata sarebbero irrilevanti, considerando che la Serbia non riacciufferebbe il secondo posto neppure battendo la Lettonia.

Paunovic a Londra dovrà fare a meno dell’esperto attaccante Mitrovic, infortunato, ma non sarà a disposizione neppure Maksimovic. Nell’Inghilterra si rivedrà Bellingham dopo la lunga assenza per infortunio.

Come vedere Inghilterra-Serbia in diretta tv e in streaming

La sfida Inghilterra-Serbia è in programma giovedì alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Pur essendo già qualificata, l’Inghilterra non dovrebbe affrontare quest’impegno sottogamba. All’andata finì addirittura 5-0 per gli inglesi, mattatori nella notte di Belgrado. Questa Serbia ha poche, pochissime chance di portare via punti da Wembley. Attesi almeno tre gol complessivi, come lo scorso settembre: gli uomini di Paunovic un pareggio potrebbe non bastare per continuare ad inseguire il sogno del Mondiale.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Serbia

IINGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guéhi, Livramento; Anderson, Rice; Madueke, Rogers, Gordon; Kane.

SERBIA (3-4-1-2): Petrovic; Milosavljević, Veljković, Pavlović; Živković, Stanković, Ilic, Kostić; Samardžić; Stulic, Vlahović.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1