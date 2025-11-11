Pronostico Atletico Mineiro-Fortaleza: continua il sogno Libertadores

Atletico Mineiro-Fortaleza è un recupero della sedicesima giornata del Brasileirao: pronostico e dove vederla

Il recupero della sedicesima giornata del campionato brasiliano è un’occasione molto importante per l’Atletico Mineiro, che potrebbe alimentare in maniera anche abbastanza sensibile i sogni di gloria. Sì, perché c’è ancora la possibilità, quando poi mancheranno sei giornate al termine di campionato, di pensare di rientrare dentro quelle che si giocheranno un posto nella prossima Coppa Libertadores.

Occasione enorme perché il Fortaleza è una di quelle squadre maggiormente candidate alla retrocessione: sono penultimi in classifica gli ospiti anche se si presentano a questa partita dopo quattro risultati utili di fila che ci indicano una squadra sicuramente in forma. Ma in forma lo sono anche i padroni di casa che nelle ultime sei hanno vinto quattro volte – pareggiano due – e che sanno benissimo come questo match potrebbe cambiare decisamente il volto alla propria stagione.

Il fattore campo, inoltre, in generale è stato quasi sempre decisivo. E inoltre negli ultimi quattro incroci che ci sono stati entrambe hanno trovato la via della rete. Il pronostico, quindi, ce lo dicono anche questi numeri che si devono per forza di cose sottolineare.

Come vedere Atletico Mineiro-Fortaleza in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la sedicesima giornata del Brasileirao Atletico Mineiro-Fortaleza, giovedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Mineiro è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno GOL è quotato invece 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Troppo importante per i padroni di casa questa partita. Troppo ghiotta l’occasione per prendersi tre punti e continuare a sognare la Libertadores.

Le probabili formazioni di Atletico Mineiro-Fortaleza

ATLETICO MINEIRO (3-5-2): Everson; Hugo, Roman, Alonso; Natanael, Franco, Fausto Vera, Gomes, Caio; Biel, Rony.

FORTALEZA (4-2-3-1): Brenno; Mancuso, Britez, Avila, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre; Pochettino, Breno Lopes, Lucas Crispim; Bareiro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1