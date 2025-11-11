Pronostico Armenia-Ungheria: non c’è due senza tre

Armenia-Ungheria è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

E’ ora di rispolverare, in questo pronostico per le qualificazioni al prossimo Mondiale, il classico detto che tutti noi conosciamo: non c’è due senza tre. E adesso vi spieghiamo, ovviamente, anche il perché.

Armenia ultima nel proprio girone con pochissime, anzi oseremmo dire nulle, possibilità di prendersi una qualificazione non solo al prossimo Mondiale ma anche ai playoff. Ungheria seconda, dietro al Portogallo che ormai è andato via, e davanti a Irlanda e Armenia che, però, di punti ne ha due in meno. E perché diciamo nulle? Perché già questa partita potrebbe decidere la qualificazione al prossimo step, lo stesso dell’Italia.

Non c’è dubbio che la formazione dell’italiano Rossi sia una nazionale veramente in ascesa. Lo ha fatto vedere nel corso degli ultimi anni che può regalare e prendersi moltissime soddisfazioni. E siccome l’Irlanda sarà impegnata appunto contro la squadra che vuole chiudere in conti in maniera aritmetica, una vittoria permetterebbe all’Ungheria di essere sicura dei playoff. Ora, nei due precedenti che ci sono stati nella storia tra queste due formazioni in altrettante occasioni ha vinto la nazionale che anche giovedì sera partirà con tutti i favori del pronostico. E quindi non c’è due senza tre. Ma non solo per il detto, ma anche per quelle che sono le qualità tecniche e fisiche che scenderanno in campo.

Come vedere Armenia-Ungheria in diretta tv e in streaming

La sfida Armenia-Ungheria è in programma giovedì 13 novembre alle 18:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

L’Ungheria sogna di essere certa dei playoff. E la vittoria sul campo dell’Armenia è troppo importante sotto questo aspetto. Quindi sì, affermazione esterna.

Le probabili formazioni di Armenia-Ungheria

ARMENIA (4-3-3): Avagyan; Hovhanyssen, Piloyan, Muradyan, Mkrtchya; Spertysan, Iwu, Tiknizyn; Shagoyan Ranos, Grygoryan.

UNGHERIA (4-3-3): Toth; Nego, Orban, Szlai, Kerkez; Schafer, Styles, Szoboszlai; Bolla, Varga, Sallai.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2